***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:50
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082502
BIST
10:344.862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -12,78
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.914
En Düşük
4.854
10:3418,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6549
En Düşük
18,5611
10:3419,3415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0651
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3600
|
19,3720
En Düşük
19,2550
10:341.049,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.049,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.052,16
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ALFAS
|137,60
|376.284.400
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|23.287.977
|% 9,99
|
|SNICA
|26,66
|307.924.471
|% 9,98
|
|PAPIL
|24,46
|24.404.136
|% 9,98
|
|SANKO
|24,92
|16.879.717
|% 9,97
|
|PNLSN
|37,62
|41.929.910
|% -9,96
|
|SEYKM
|11,69
|9.518.775
|% -9,80
|
|SASA
|117,50
|344.178.339
|% -9,75
|
|CONSE
|11,68
|19.282.282
|% -9,74
|
|KONTR
|157,90
|117.410.857
|% -9,51
|
|THYAO
|114,60
|1.632.464.601
|% 0,70
|
|PETKM
|18,17
|1.000.906.981
|% 4,73
|
|ASELS
|48,50
|864.996.354
|% 0,62
|
|EREGL
|42,30
|809.085.496
|% 1,00
|
|KRDMD
|14,82
|791.561.180
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,89
|593.039.351
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,69
|211.541.755
|% 1,51
|
|PETKM
|18,17
|1.000.906.981
|% 4,73
|
|KRDMD
|14,82
|791.561.180
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,13
|57.673.915
|% 7,62
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6281
|18,6365
|% 0,02
|
|Euro
|19,3307
|19,3415
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,4188
|22,5312
|% -0,24
|
|Frank
|19,6200
|19,7382
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,03
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.051
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|7.009
|7.115
|28,00
|
|Tam
|7.027
|7.095
|-14,00
|
|Yarım
|3.408
|3.468
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.734
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,75
|-0,12
|
|B. Petrol
|81,46
|81,46
|-2,25
|