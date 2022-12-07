***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 10:41
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AZTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085105
BIST
11:554.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -23,18
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
11:5518,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:5519,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:551.064,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.064,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:53
|YESIL
|4,40
|57.082.738
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|338.595.496
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|436.715.865
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.517.891
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,00
|99.292.660
|% -9,91
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,62
|87.318.407
|% -6,26
|
|PRDGS
|12,58
|23.080.369
|% -6,19
|
|YEOTK
|70,70
|39.161.212
|% -5,23
|
|KRDMD
|17,27
|4.241.108.229
|% -2,43
|
|THYAO
|136,90
|3.187.400.203
|% 0,96
|
|ASELS
|51,55
|2.837.481.026
|% 5,12
|
|PETKM
|18,40
|2.236.422.768
|% 2,22
|
|EREGL
|42,18
|1.196.957.102
|% -0,94
|
|KRDMD
|17,27
|4.241.108.229
|% -2,43
|
|PETKM
|18,40
|2.236.422.768
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,27
|782.388.783
|% 0,41
|
|ISCTR
|10,33
|880.233.596
|% 1,18
|
|TSKB
|4,01
|329.672.141
|% 0,75
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6456
|% 0,06
|
|Euro
|19,5220
|19,5262
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5849
|22,6982
|% 0,18
|
|Frank
|19,7260
|19,8449
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,05
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,94
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.155
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.465
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-0,11
|