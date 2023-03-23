***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2023 10:02
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127250
BIST
10:165.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,43
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.024
En Düşük
4.989
10:1619,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,1962
En Düşük
18,9954
10:1620,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1639
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,9651
En Düşük
20,6194
10:161.210,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.210,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler10:16
|SMART
|8,71
|7.954.902
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|9.607.717
|% 9,96
|
|ONCSM
|147,10
|47.266.620
|% 9,94
|
|IDEAS
|31,20
|4.222.935
|% 9,94
|
|DGGYO
|38,00
|14.759.602
|% 9,70
|
|PAMEL
|311,10
|10.840.238
|% -9,98
|
|KLRHO
|17,19
|466.459
|% -6,17
|
|EMKEL
|12,15
|8.862.743
|% -4,78
|
|MARKA
|9,00
|2.417.569
|% -4,66
|
|ANELE
|5,42
|28.628.403
|% -2,69
|
|ASTOR
|63,45
|604.149.737
|% 4,88
|
|THYAO
|127,90
|444.929.176
|% 0,00
|
|EREGL
|37,30
|338.750.911
|% 0,54
|
|ISCTR
|13,77
|271.013.341
|% 0,51
|
|KRDMD
|19,61
|227.137.830
|% 0,41
|
|ISCTR
|13,77
|271.013.341
|% 0,51
|
|YKBNK
|10,50
|164.097.261
|% 0,29
|
|KRDMD
|19,61
|227.137.830
|% 0,41
|
|EKGYO
|6,75
|77.198.040
|% 0,45
|
|AKBNK
|18,12
|195.682.983
|% 1,06
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0437
|19,0490
|% 0,05
|
|Euro
|20,8237
|20,8381
|% 0,79
|
|Sterlin
|23,4065
|23,5239
|% 0,51
|
|Frank
|20,7308
|20,8557
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0552
|5,0805
|% 0,02
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|8,53
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,31
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.175
|8.278
|18,00
|
|Yarım
|4.008
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|