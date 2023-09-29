***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2023 10:12
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AZTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198088
BIST
'
10:368.302
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 82,83
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3627,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1404
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3629,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1340
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:361.653,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.653,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ISYAT
|11,66
|56.603.796
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|193.929.667
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|39.468.978
|% 9,99
|
|REEDR
|18,09
|933.094.972
|% 9,97
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|EUYO
|16,70
|1.022.899
|% -6,18
|
|YEOTK
|244,80
|808.932.322
|% -4,90
|
|THYAO
|248,20
|3.572.790.185
|% 2,06
|
|TUPRS
|155,30
|1.515.508.342
|% -0,75
|
|YKBNK
|18,27
|1.303.780.610
|% 4,16
|
|AKBNK
|33,30
|1.165.378.105
|% 3,93
|
|GARAN
|53,45
|1.098.094.055
|% 4,60
|
|YKBNK
|18,27
|1.303.780.610
|% 4,16
|
|ODAS
|13,51
|752.807.768
|% 1,05
|
|REEDR
|18,09
|933.094.972
|% 9,97
|
|IHLAS
|1,23
|53.905.241
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,06
|345.201.071
|% 0,50
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4377
|27,4545
|% 0,51
|
|Euro
|29,1395
|29,1624
|% 0,46
|
|Sterlin
|33,5347
|33,7029
|% 0,64
|
|Frank
|30,0600
|30,2411
|% 0,82
|
|Riyal
|7,2999
|7,3365
|% 0,27
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|7,44
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,62
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.999
|11.121
|33,00
|
|Yarım
|5.516
|5.583
|16,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.792
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,35
|0,42
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|0,26
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51TMPOL
Yüzde 9.94 oranında artışla 64.15 lira fiyatla işlem gören hissede 467, 788 adet işlem
-
10:48EDATA
Yüzde 5.94 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 255, 896 adet işlem
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 87 artarak (% 0.87 ) 8, 754
-
10:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, YKBNK
-
10:47XU100
Endeks 8, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 25, 011.00 milyon TL de