***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2023 15:59
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217833
BIST
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16:517.681
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 113,09
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5128,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0496
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5130,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,3537
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,9751
En Düşük
30,5634
16:511.798,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.798,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BANVT
|143,00
|203.746.820
|% 10,00
|
|PENTA
|22,22
|143.074.831
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.733.243.482
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.065.744
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.131.391
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,30
|6.976.592.128
|% 2,20
|
|TUPRS
|151,60
|3.292.249.401
|% 3,13
|
|MIATK
|815,00
|2.733.243.482
|% 9,99
|
|ISCTR
|20,04
|2.729.832.096
|% 1,21
|
|REEDR
|25,46
|2.597.470.640
|% -6,74
|
|EKGYO
|7,41
|2.533.286.361
|% 5,71
|
|IHLAS
|1,47
|364.519.576
|% 7,30
|
|ZOREN
|5,08
|709.651.228
|% 2,01
|
|ISCTR
|20,04
|2.729.832.096
|% 1,21
|
|IHGZT
|1,38
|183.805.392
|% -4,83
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6229
|28,6306
|% 0,14
|
|Euro
|30,9328
|30,9457
|% 1,06
|
|Sterlin
|35,3702
|35,5476
|% 1,06
|
|Frank
|31,8476
|32,0395
|% 0,84
|
|Riyal
|7,6085
|7,6466
|% 0,10
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|878,49
|880,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,92
|1.003,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,83
|82,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.956,46
|1.956,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:49
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