***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2023 10:00
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229977
BIST
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11:267.397
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 136,71
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:2629,4532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0728
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4532
En Düşük
29,3340
11:2632,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1522
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:261.969,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.969,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MIATK
|34,84
|295.524.534
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|110.477.616
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.418.592
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|259.082.551
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|11.499.339
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|174.989.718
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|2.762.333
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|40.647.750
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,76
|30.831.651
|% -5,51
|
|THYAO
|227,00
|1.781.303.476
|% 2,16
|
|AKBNK
|36,20
|897.335.754
|% 0,89
|
|YKBNK
|19,29
|791.724.929
|% 0,68
|
|ISCTR
|22,86
|789.157.880
|% 2,33
|
|EREGL
|41,74
|586.610.587
|% 1,51
|
|YKBNK
|19,29
|791.724.929
|% 0,68
|
|ISCTR
|22,86
|789.157.880
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,82
|211.628.977
|% 0,89
|
|AKBNK
|36,20
|897.335.754
|% 0,89
|
|ODAS
|8,15
|143.896.274
|% 4,22
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4452
|29,4515
|% 0,24
|
|Euro
|32,7894
|32,8234
|% 0,47
|
|Sterlin
|37,6004
|37,7890
|% 0,27
|
|Frank
|34,9568
|35,1674
|% 0,65
|
|Riyal
|7,8266
|7,8658
|% 0,18
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:24
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11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 59 artarak (% 1.77 ) 8, 039
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11:37CMBTN
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11:35PSDTC
Yüzde 4.98 oranında artışla 55.85 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 180 adet işlem