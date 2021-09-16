***AZV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
16.09.2021 17:28
***AZV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AZV]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 17/09/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI AZV Azimut Portföy BKS Serbest Özel FonAzimut Portföy BKS Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964121
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5155
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0886
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
18:0510,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0594
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05479,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -6,08
|Açılış
|: 479,98
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5079
|8,5155
|% 1,05
|
|Euro
|10,0235
|10,0319
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,6943
|11,7529
|% 0,55
|
|Frank
|9,1553
|9,2105
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2619
|2,2732
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-39,98
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KARYE
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 510 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 25 kaybederek (% -0.34 ) 1, 243
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO