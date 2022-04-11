***BAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 13:07
***BAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BAB
Açıklamalar BAB Oto ve Gayrimenkul A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019094
BIST
14:452.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 46,12
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.444
En Düşük
2.401
14:4514,7319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0115
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
14:4516,0649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0190
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
14:45928,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,61
|Açılış
|: 928,05
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ISFIN
|4,62
|430.302.213
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|145.954.159
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|203.265.799
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|59.076.865
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|16.915.031
|% 9,97
|
|MARTI
|1,87
|92.108.550
|% -7,88
|
|DERIM
|4,48
|11.089.196
|% -4,68
|
|CEOEM
|11,37
|21.758.368
|% -4,45
|
|SRVGY
|85,25
|12.145.487
|% -4,32
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,80
|4.025.582.475
|% 4,19
|
|GARAN
|13,76
|3.251.587.276
|% 3,46
|
|ASELS
|28,32
|2.133.861.961
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,98
|1.826.147.462
|% 6,64
|
|SISE
|17,14
|1.543.179.054
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,72
|1.103.326.572
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,98
|1.826.147.462
|% 6,64
|
|TSKB
|1,71
|617.414.714
|% 7,55
|
|GARAN
|13,76
|3.251.587.276
|% 3,46
|
|DOHOL
|3,93
|874.936.756
|% 9,78
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7239
|14,7319
|% -0,08
|
|Euro
|16,0572
|16,0649
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,1354
|19,2314
|% -0,13
|
|Frank
|15,7134
|15,8081
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9176
|3,9372
|% -0,05
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|11,54
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,88
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|27,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|30,54
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,78
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,18
|
|B. Petrol
|98,65
|98,65
|-4,13
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00SAFKR
Yüzde 7.06 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 647, 122 adet işlem
-
14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 07 artarak (% 2.07 ) 2, 718
-
14:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TSKB
-
14:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TRGYO, ISFIN
-
14:59XU100
Endeks 2, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 37, 520.00 milyon TL de