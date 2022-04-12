Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2022 09:19
***BAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BAB

Açıklamalar BAB Oto ve Gayrimenkul A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019386


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:082.425
Değişim :  -0,97% |  -23,84
Açılış :  2.449  
Önceki Kapanış :  2.449  
En Yüksek
2.449 En Düşük
2.422
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 257,60 73.585.122 % 9,99  
MMCAS 3,20 767.974 % 9,97  
KERVN 0,65 457.917 % 8,33  
SANKO 12,27 52.104.391 % 7,73  
ATLAS 1,45 7.702.742 % 7,41  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Dolar 14,6785 14,6850 % 0,16  
Euro 15,9560 15,9673 % 0,01  
Sterlin 19,0309 19,1263 % -0,08  
Frank 15,6692 15,7636 % -0,09  
Riyal 3,9033 3,9228 % 0,13  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.952 -2,54  
Altın Gr. 921 921 0,30  
Cumhuriyet 6.104 6.197 -1,00  
Tam 6.078 6.229 8,96  
Yarım 2.938 3.013 4,33  
Çeyrek 1.473 1.507 2,17  
Gümüş.Ons 24,89 24,92 -0,19  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 -0,03  
B. Petrol 102 102 3,18  
Seans Raporu 12:07
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru