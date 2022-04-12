***BAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 09:19
***BAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BAB
Açıklamalar BAB Oto ve Gayrimenkul A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019386
BIST
12:082.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -23,84
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:0814,6833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0815,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:08920,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 920,82
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:07
|CLEBI
|257,60
|73.585.122
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,27
|52.104.391
|% 7,73
|
|ATLAS
|1,45
|7.702.742
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.166.495
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.110.242
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.955.755
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|ACSEL
|38,00
|43.271.076
|% -7,90
|
|THYAO
|36,58
|2.295.516.166
|% 1,16
|
|GARAN
|13,56
|1.456.013.748
|% -2,31
|
|SISE
|17,18
|1.317.027.114
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,90
|1.064.309.905
|% -2,39
|
|KRDMD
|16,19
|1.043.313.559
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|577.766.688
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,68
|658.699.569
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,90
|1.064.309.905
|% -2,39
|
|DOHOL
|3,80
|824.513.313
|% -3,31
|
|TSKB
|1,67
|271.845.122
|% -4,02
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6785
|14,6850
|% 0,16
|
|Euro
|15,9560
|15,9673
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0309
|19,1263
|% -0,08
|
|Frank
|15,6692
|15,7636
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9033
|3,9228
|% 0,13
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,54
|
|Altın Gr.
|921
|921
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|8,96
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|4,33
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,18
|
Seans Raporu
12:07
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-
12:22ISFIN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 154, 333 adet işlem
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12:21TRGYO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 764, 613 adet işlem
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12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 72 kaybederek (% -0.80 ) 2, 185
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12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, MMCAS, OYLUM
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12:20
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