***BAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 09:17
***BAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BAB
Açıklamalar BAB Oto ve Gayrimenkul A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019918
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
0
En Düşük
0
18:0514,5800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0186
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0088
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7853
18:05922,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,81
|Açılış
|: 922,92
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|16,28
|102.826.785
|% 3,17
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|GENIL
|16,23
|39.194.964
|% 2,31
|
|MSGYO
|4,01
|3.633.405
|% 0,00
|
|UFUK
|17,80
|152.424
|% 0,00
|
|KSTUR
|245,00
|295.390
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,22
|69.736
|% 0,00
|
|SEKUR
|17,05
|13.666.933
|% 0,00
|
|KRGYO
|6,02
|7.580.429
|% 0,00
|
|VERTU
|24,44
|33.147.555
|% 0,00
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 0,00
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5714
|14,5800
|% -0,13
|
|Euro
|15,7948
|15,8243
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,8916
|18,9864
|% -0,06
|
|Frank
|15,5596
|15,6534
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8756
|3,8951
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|2,59
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,18
|