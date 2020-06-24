***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11.06.2020Tescil Tarihi19.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.06.2020/10104Açıklamalar2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 11 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 24 Haziran 2020 tarih ve 10104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852653BIST