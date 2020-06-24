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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.06.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.06.2020
Tescil Tarihi
19.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.06.2020/10104
Açıklamalar

2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 11 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 24 Haziran 2020 tarih ve 10104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852653


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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CEMAS 1,43 435.843.048 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.531.586 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
KRDMA 3,48 73.010.641 % 9,78  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5341 8,5769 % -0,14  
Frank 7,2098 7,2532 % -0,09  
Riyal 1,8219 1,8311 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 2,01  
Altın Gr. 391 391 1,82  
Cumhuriyet 2.537 2.552 13,50  
Tam 2.604 2.616 13,90  
Yarım 1.269 1.280 6,80  
Çeyrek 636 641 3,40  
Gümüş.Ons 17,50 17,54 -0,42  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,05  
B. Petrol 41,88 41,88 -0,75  
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