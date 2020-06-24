***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.06.2020 15:19
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.06.2020
Tescil Tarihi
19.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.06.2020/10104
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 11 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 24 Haziran 2020 tarih ve 10104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852653
BIST
15:38115.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -17,74
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
15:386,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
15:387,7320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0184
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7282
15:38390,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,26
|Açılış
|: 390,54
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMB
|3,19
|211.300.256
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|435.843.048
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.531.586
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|KRDMA
|3,48
|73.010.641
|% 9,78
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,42
|27.318.741
|% -8,33
|
|RTALB
|32,36
|69.129.381
|% -7,49
|
|BAYRK
|8,40
|10.835.588
|% -6,46
|
|KRDMD
|3,17
|2.145.679.314
|% 7,09
|
|PETKM
|4,28
|832.649.045
|% 3,38
|
|GARAN
|8,35
|692.271.842
|% -1,30
|
|GUSGR
|4,71
|686.874.190
|% 3,06
|
|KARSN
|2,78
|594.290.984
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,17
|2.145.679.314
|% 7,09
|
|CEMAS
|1,43
|435.843.048
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,85
|190.692.368
|% 4,94
|
|KARSN
|2,78
|594.290.984
|% 1,83
|
|PETKM
|4,28
|832.649.045
|% 3,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5341
|8,5769
|% -0,14
|
|Frank
|7,2098
|7,2532
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,01
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.552
|13,50
|
|Tam
|2.604
|2.616
|13,90
|
|Yarım
|1.269
|1.280
|6,80
|
|Çeyrek
|636
|641
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,75
|
Seans Raporu
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15:51IEYHO
Yüzde 6.17 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 373, 654 adet işlem
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15:50METUR
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15:49SAMAT
Yüzde 6.84 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 336, 023 adet işlem
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15:48IEYHO
Yüzde 6.17 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 927, 555 adet işlem
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 73 artarak (% 0.06 ) 107, 545