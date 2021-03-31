***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2021 17:38
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
51.Olağan Genel Kurul toplantısnın 9 numaralı gündem maddesi kapsamında bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili gündem maddesine aşağıda yer verilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun "Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi"nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 833056 ticaret sicil no ile kayıtlı, 74049888200011 Mersis numaralı ve 0740498882 vergi numaralı Arnavutköy Mahallesi,Tekkeci Sokak, N3-5/1 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922262
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0678
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0080
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6805
18:05453,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,86
|Açılış
|: 453,49
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2507
|8,2573
|% -0,79
|
|Euro
|9,7216
|9,7516
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,3454
|11,4023
|% -0,60
|
|Frank
|8,7259
|8,7785
|% -0,92
|
|Riyal
|2,1945
|2,2055
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|19,39
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203