***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2021Tescil Tarihi08.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su09.04.2021 / 10306Açıklamalar51.Olağan Genel Kurul toplantısnın 9 numaralı gündem maddesi kapsamında bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararının 8 Nisan 2021 tarihinde tescil edildiği 9 Nisan 2021 tarih ve 10306 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926385BIST