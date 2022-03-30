***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2022 17:18
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
52.Olağan Genel Kurul toplantısnın 8 numaralı gündem maddesi kapsamında bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili gündem maddesine aşağıda yer verilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun "Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi"nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 833056 ticaret sicil no ile kayıtlı, 74049888200011 Mersis numaralı ve 0740498882 vergi numaralı Arnavutköy Mahallesi,Tekkeci Sokak, N3-5/1 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014095
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0886
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1802
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05912,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 12,81
|Açılış
|: 912,16
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6538
|14,6613
|% 0,61
|
|Euro
|16,3560
|16,3655
|% 1,11
|
|Sterlin
|19,2091
|19,3054
|% 0,98
|
|Frank
|15,8070
|15,9022
|% 1,39
|
|Riyal
|3,8950
|3,9146
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|14,81
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,15
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
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17:58MAVI
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB