***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-.31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar53.Olağan Genel Kurulu 10.nolu gündem maddesi kapsamında aşağıdaki karar alınmıştır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 866048-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0773-0250-8539-5666 MERSİS numaralı ve 7730250853 vergi numaralı Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Yol 1 Sokak, N8 İç Kapı N22 Şişli/İstanbul adresinde bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141845BIST