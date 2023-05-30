***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.05.2023 15:38
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-.31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
Tescil Tarihi
26.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.05.2023-10839
Açıklamalar
Bağımsız denetçi seçimine ilişkin genel kurul kararı 26.05.2023 tarihinde tescil edilerek 26.05.2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154671
BIST
16:264.927
En Düşük
|Değişim
|: 3,32%
|| 158,32
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2620,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3058
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2622,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,4547
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
16:261.283,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 27,13
|Açılış
|: 1.283,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ARSAN
|6,38
|40.638.415
|% 10,00
|
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|25.047.131
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.879.412
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|VANGD
|7,23
|7.278.229
|% -3,98
|
|KLRHO
|32,30
|257.012.672
|% -3,64
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|THYAO
|147,50
|7.748.416.126
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|KCHOL
|80,30
|4.227.407.804
|% 5,38
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ASELS
|49,82
|3.567.806.441
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|681.369.033
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.739.936.975
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,27
|3.461.677.645
|% 9,27
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3945
|20,4002
|% 1,53
|
|Euro
|22,0091
|22,0720
|% 2,31
|
|Sterlin
|25,2910
|25,4179
|% 2,06
|
|Frank
|22,5089
|22,6445
|% 1,59
|
|Riyal
|5,4234
|5,4506
|% 1,39
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|16,03
|
|Altın Gr.
|1.281
|1.282
|24,83
|
|Cumhuriyet
|8.984
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.946
|9.192
|37,28
|
|Yarım
|4.384
|4.516
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.199
|2.251
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,20
|0,19
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-1,66
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, YESIL, AVHOL, GEREL, SEGYO, ANGEN, ARSAN, EGSER, ELITE, KONYA
-
16:39
TDGYO, AVHOL, ZPLIB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
DOGUB, SUWEN, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 197 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 29 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem