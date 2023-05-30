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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.05.2023 15:38
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-.31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
Tescil Tarihi
26.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.05.2023-10839
Açıklamalar

Bağımsız denetçi seçimine ilişkin genel kurul kararı 26.05.2023 tarihinde tescil edilerek 26.05.2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154671


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Cumhuriyet 8.984 9.120 25,00  
Tam 8.946 9.192 37,28  
Yarım 4.384 4.516 -35,00  
Çeyrek 2.199 2.251 -24,00  
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Gümüş Gr. 15,18 15,20 0,19  
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