***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-.31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.04.2023Tescil Tarihi26.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.05.2023-10839AçıklamalarBağımsız denetçi seçimine ilişkin genel kurul kararı 26.05.2023 tarihinde tescil edilerek 26.05.2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154671BIST