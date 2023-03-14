***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14 maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulunca 09.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-34415 sayılı yazı ile uygun görüş verilmiş olup, tadil metinlerinin onayı için T.C. Ticaret Bakanlığına 14.03.2023 itibariyle (bugün) başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124467BIST