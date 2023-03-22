***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.03.2023 09:10
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14 maddesinin tadili için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 20.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083717217 sayılı yazı ile uygun görüş verilmiş olup, onaylı tadil metni ekte PDF olarak verilmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126906
BIST
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En Düşük
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|IDEAS
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|AKFYE
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|EGGUB
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|ONCSM
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|SEKUR
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|VANGD
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|ULUSE
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|BALAT
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|ISCTR
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|ASELS
|53,40
|372.626.716
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|EKGYO
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|348.489.354
|% 1,52
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|ISCTR
|13,67
|501.936.331
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|ASTOR
|66,70
|1.917.360.852
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|GOKNR
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|666.041.833
|% 1,13
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|YKBNK
|10,22
|246.612.559
|% -0,68
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|10:42
|Alış
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|Euro
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|20,5028
|% 0,05
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|Sterlin
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|% 0,43
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|Frank
|20,5272
|20,6509
|% -0,10
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|Riyal
|5,0536
|5,0790
|% 0,07
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|10:42
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-1,24
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|Altın Gr.
|1.186
|1.186
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.007
|8.099
|-25,00
|
|Yarım
|3.925
|3.963
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.962
|1.982
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|13,66
|13,67
|-0,04
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|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-0,68
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