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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

28.05.2020 12:40
GÜNCEL HABERLER



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Sülfürik Asit Fabrikası Mücbir Sebep Uygulaması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Sülfürik Asit Fabrikasında Kısmi Üretim
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Sülfurik Asit Tesislerinde Fan Arızası
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
22.05.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Arızanın giderilmesi için çalışmalara başlanılmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Arızanın giderilmesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
2 Hafta
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

İlan edilen mücbir sebep dolayısıyla, entegre tesislerimizde bahse konu sülfürik asit fabrikasında üretim %30 kapasiteye düşmüş olup sadece fosforik asit fabrikamız devre dışı kalırken nitrik asit fabrikamızda, CAN gübre fabrikamızda, AS gübre fabrikamızda üretimler, DAP gübre fabrikamızda ve NPK gübre fabrikamızda da işletme programımız planlandığı şekilde devam etmektedir. 
Öte yandan, sülfürik asit tesisimizde arızaya müdahale edilmiş, dolayısıyla en kısa sürede arızanın giderilmesi çalışmalarına başlanmıştır.  Keyfiyet kamuoyunun bilgilerine arz olunur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847224


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Altın Gr. 376 377 4,19  
Cumhuriyet 2.444 2.474 27,50  
Tam 2.516 2.550 39,70  
Yarım 1.228 1.241 13,90  
Çeyrek 614 621 6,90  
Gümüş.Ons 17,34 17,38 0,10  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,03  
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