***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiSülfürik Asit Fabrikası Mücbir Sebep UygulamasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiSülfürik Asit Fabrikasında Kısmi ÜretimFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniSülfurik Asit Tesislerinde Fan ArızasıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi22.05.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerArızanın giderilmesi için çalışmalara başlanılmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarArızanın giderilmesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih2 HaftaŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarİlan edilen mücbir sebep dolayısıyla, entegre tesislerimizde bahse konu sülfürik asit fabrikasında üretim %30 kapasiteye düşmüş olup sadece fosforik asit fabrikamız devre dışı kalırken nitrik asit fabrikamızda, CAN gübre fabrikamızda, AS gübre fabrikamızda üretimler, DAP gübre fabrikamızda ve NPK gübre fabrikamızda da işletme programımız planlandığı şekilde devam etmektedir.Öte yandan, sülfürik asit tesisimizde arızaya müdahale edilmiş, dolayısıyla en kısa sürede arızanın giderilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Keyfiyet kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847224BIST