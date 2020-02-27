***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
27.02.2020 18:56
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.118.029 -2.118.029 -2.118.029
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 356.463.371 -10.210.831 471.589.083 471.589.083
Transferler
-10.210.831 10.210.831
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-774.964 -61.860 -107.736.113 -108.572.937 -108.572.937
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Transferler
-107.736.113 107.736.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
296.146 81.817.872 81.891.555 81.891.555
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.125.155 52.682.272
Dönem Karı (Zararı)
81.817.872 -107.736.113
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
81.817.872 -107.736.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.573.911 106.768.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 49.737.513 44.859.901
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-17 16.571.331 20.481.196
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 -130.263 2.142
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.437.105 142.563.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.760.576 -329.309
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -67.281.199 -101.183.913
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6-24 0 375.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
78.485.354 37.781.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.581.012 54.113.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.688.477 -19.841.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -35.376.620 -45.859.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 156.592.083 -78.825.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.539.380 128.194.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
208.877.137 36.813.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -844.210 -888.425
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 22.092.228 16.756.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.943.687 -80.258.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -51.525.066 -85.514.205
Alınan Temettüler
24 0 30.870
Alınan Faiz
24 4.581.379 5.224.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.721.625 -59.447.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 86.838.634 13.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -81.600.151 -47.913.372
Ödenen Faiz
25 -27.960.108 -25.034.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.459.843 -87.024.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.459.843 -87.024.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.996.068 116.020.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 189.455.911 28.996.068
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 189.455.911 28.996.068
Finansal Yatırımlar
5 440.323 144.177
Ticari Alacaklar
5.554.083 202.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-29 39.353 74.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.514.730 128.048
Diğer Alacaklar
8.418.872 5.901.106
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.418.872 5.901.106
Stoklar
10 207.975.095 170.726.196
Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.415.252 15.957.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 848.867 943.389
Diğer Dönen Varlıklar
18 10.457.908 13.238.931
ARA TOPLAM
463.566.311 236.109.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
463.566.311 236.109.566
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.886.357 1.014.078
Diğer Alacaklar
9 61.279 143.241
Maddi Duran Varlıklar
13 695.422.396 691.756.583
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 64.286.048 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 535.796 547.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 415.406.053 348.069.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.178.597.929 1.041.530.486
TOPLAM VARLIKLAR
1.642.164.240 1.277.640.052
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6-8 40.486.212 11.064.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.486.212 11.064.987
Banka Kredileri
6 37.454.639 11.064.987
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.031.573 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 126.811.521 86.119.209
Ticari Borçlar
279.964.818 124.490.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-29 789.960 886.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 279.174.858 123.603.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.344.276 2.086.281
Diğer Borçlar
706.274 556.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-29 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 702.844 553.023
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.594.101 20.555.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.861.330 2.135.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 564.701 430.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.296.629 1.704.676
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 425.721 1.393.904
ARA TOPLAM
454.194.253 248.402.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
454.194.253 248.402.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6-8 562.824.943 509.110.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
562.824.943 509.110.135
Banka Kredileri
6 503.468.564 509.110.135
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 59.356.379 0
Diğer Borçlar
9 171.634.528 149.028.751
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.602.815 8.082.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.602.815 8.082.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
743.062.286 666.221.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.197.256.539 914.623.906
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
444.907.701 363.016.146
Ödenmiş Sermaye
19 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -2.475.469 -2.253.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.475.469 -2.253.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.475.469 -2.253.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 419.291 123.145
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
419.291 123.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
419.291 123.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 238.516.427 346.252.540
Net Dönem Karı veya Zararı
81.817.872 -107.736.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
444.907.701 363.016.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.642.164.240 1.277.640.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 872.126.597 356.718.389
Satışların Maliyeti
20 -712.350.595 -332.670.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
159.776.002 24.048.314
BRÜT KAR (ZARAR)
159.776.002 24.048.314
Genel Yönetim Giderleri
21 -19.568.476 -19.295.095
Pazarlama Giderleri
21 -18.163.349 -15.150.456
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 35.972.957 62.710.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -77.180.541 -164.123.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.836.593 -111.810.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 45.586.114 80.115.520
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -21.952.193 -14.708.894
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.470.514 -46.403.751
Finansman Gelirleri
25 65.452.739 154.418.686
Finansman Giderleri
25 -155.384.547 -316.934.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.538.706 -208.920.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
67.279.166 101.183.913
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 67.281.198 101.183.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.817.872 -107.736.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.817.872 -107.736.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
81.817.872 -107.736.113
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-222.463 -774.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17-28 -278.079 -968.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
55.616 193.741
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17-28 55.616 193.741
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
296.146 -61.860
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28 296.146 -61.860
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.683 -836.824
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.891.555 -108.572.937
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
81.891.555 -108.572.937
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822157
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