***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.118.029 -2.118.029 -2.118.029Düzeltmelerden Sonraki Tutar45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 356.463.371 -10.210.831 471.589.083 471.589.083Transferler-10.210.831 10.210.831Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-774.964 -61.860 -107.736.113 -108.572.937 -108.572.937Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146Transferler-107.736.113 107.736.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)296.146 81.817.872 81.891.555 81.891.555Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI230.125.155 52.682.272Dönem Karı (Zararı)81.817.872 -107.736.113Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)81.817.872 -107.736.113Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.573.911 106.768.824Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 49.737.513 44.859.901Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16-17 16.571.331 20.481.196Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24-25 -130.263 2.142Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler52.437.105 142.563.092Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.760.576 -329.309Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -67.281.199 -101.183.913Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6-24 0 375.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler78.485.354 37.781.105Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.581.012 54.113.269Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.688.477 -19.841.495Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -35.376.620 -45.859.816Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 156.592.083 -78.825.626Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.539.380 128.194.773Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları208.877.137 36.813.816Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -844.210 -888.425Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 22.092.228 16.756.881YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.943.687 -80.258.533Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -51.525.066 -85.514.205Alınan Temettüler24 0 30.870Alınan Faiz24 4.581.379 5.224.802FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.721.625 -59.447.834Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 86.838.634 13.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -81.600.151 -47.913.372Ödenen Faiz25 -27.960.108 -25.034.462YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)160.459.843 -87.024.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)160.459.843 -87.024.095DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.996.068 116.020.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 189.455.911 28.996.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 189.455.911 28.996.068Finansal Yatırımlar5 440.323 144.177Ticari Alacaklar5.554.083 202.561İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-29 39.353 74.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.514.730 128.048Diğer Alacaklar8.418.872 5.901.106İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.418.872 5.901.106Stoklar10 207.975.095 170.726.196Peşin Ödenmiş Giderler11 40.415.252 15.957.138Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 848.867 943.389Diğer Dönen Varlıklar18 10.457.908 13.238.931ARA TOPLAM463.566.311 236.109.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR463.566.311 236.109.566DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.886.357 1.014.078Diğer Alacaklar9 61.279 143.241Maddi Duran Varlıklar13 695.422.396 691.756.583Kullanım Hakkı Varlıkları8 64.286.048 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 535.796 547.345Ertelenmiş Vergi Varlığı26 415.406.053 348.069.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.178.597.929 1.041.530.486TOPLAM VARLIKLAR1.642.164.240 1.277.640.052KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6-8 40.486.212 11.064.987İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.486.212 11.064.987Banka Kredileri6 37.454.639 11.064.987Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.031.573 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 126.811.521 86.119.209Ticari Borçlar279.964.818 124.490.521İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-29 789.960 886.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 279.174.858 123.603.616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.344.276 2.086.281Diğer Borçlar706.274 556.453İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9-29 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 702.844 553.023Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.594.101 20.555.952Kısa Vadeli Karşılıklar1.861.330 2.135.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 564.701 430.687Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.296.629 1.704.676Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 425.721 1.393.904ARA TOPLAM454.194.253 248.402.670TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER454.194.253 248.402.670UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6-8 562.824.943 509.110.135İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar562.824.943 509.110.135Banka Kredileri6 503.468.564 509.110.135Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 59.356.379 0Diğer Borçlar9 171.634.528 149.028.751Uzun Vadeli Karşılıklar17 8.602.815 8.082.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.602.815 8.082.350TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER743.062.286 666.221.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.197.256.539 914.623.906ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar444.907.701 363.016.146Ödenmiş Sermaye19 45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.842.854 1.842.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -2.475.469 -2.253.006Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.475.469 -2.253.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.475.469 -2.253.006Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 419.291 123.145Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)419.291 123.145Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)419.291 123.145Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 238.516.427 346.252.540Net Dönem Karı veya Zararı81.817.872 -107.736.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR444.907.701 363.016.146TOPLAM KAYNAKLAR1.642.164.240 1.277.640.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 872.126.597 356.718.389Satışların Maliyeti20 -712.350.595 -332.670.075TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)159.776.002 24.048.314BRÜT KAR (ZARAR)159.776.002 24.048.314Genel Yönetim Giderleri21 -19.568.476 -19.295.095Pazarlama Giderleri21 -18.163.349 -15.150.456Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 35.972.957 62.710.159Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -77.180.541 -164.123.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)80.836.593 -111.810.377Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 45.586.114 80.115.520Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -21.952.193 -14.708.894FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)104.470.514 -46.403.751Finansman Gelirleri25 65.452.739 154.418.686Finansman Giderleri25 -155.384.547 -316.934.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.538.706 -208.920.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri67.279.166 101.183.913Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -2.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 67.281.198 101.183.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.817.872 -107.736.113DÖNEM KARI (ZARARI)81.817.872 -107.736.113Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları81.817.872 -107.736.113Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-222.463 -774.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17-28 -278.079 -968.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler55.616 193.741Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17-28 55.616 193.741Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar296.146 -61.860Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)28 296.146 -61.860DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.683 -836.824TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.891.555 -108.572.937Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları81.891.555 -108.572.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822157BIST