***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 21:41
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Transferler
-107.736.113 107.736.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.054 -11.203 655.666 601.409 601.409
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.296.060 111.942 17.410.543 238.516.427 655.666 363.617.555 363.617.555
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701
Transferler
81.817.872 -81.817.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.121 272.280 -15.046.691 -14.609.290 -14.609.290
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.310.348 691.571 17.410.543 320.334.299 -15.046.691 430.298.411 430.298.411
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.927.674 135.256.683
Dönem Karı (Zararı)
-15.046.691 655.666
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.316.089 50.554.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 12.029.005 11.840.741
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 8.463.085 3.313.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 -49.726 -45.165
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
57.844.862 36.796.944
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 688.110 -1.207.197
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -4.659.247 -143.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
149.750.881 80.557.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.835.811 -1.027.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.739.895 -10.149.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 58.302.327 14.215.462
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.509.112 77.745.291
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.035.358 -226.252
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.020.279 131.767.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -520.065 -98.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 427.460 3.587.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.509.160 -12.656.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -36.642.714 -13.456.803
Alınan Faiz
20 1.133.554 800.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.780.150 -3.763.683
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 11.164.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.538.180 -2.538.180
Ödenen Faiz
21 -846.080 -1.225.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
181.198.664 118.836.459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
181.198.664 118.836.459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 189.455.911 28.996.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 370.654.575 147.832.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 370.654.575 189.455.911
Finansal Yatırımlar
5 712.602 440.323
Ticari Alacaklar
8.187.830 5.554.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-24 43.167 39.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.144.663 5.514.730
Diğer Alacaklar
22.807.030 8.418.872
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.807.030 8.418.872
Stoklar
9 149.672.768 207.975.095
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.648.784 40.415.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 165.241 848.867
Diğer Dönen Varlıklar
15 11.425.336 10.457.908
ARA TOPLAM
572.274.166 463.566.311
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
572.274.166 463.566.311
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.886.357 2.886.357
Diğer Alacaklar
8 61.279 61.279
Maddi Duran Varlıklar
12 720.061.566 695.422.396
Kullanım Hakkı Varlıkları
63.809.312 64.286.048
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 510.335 535.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
22 420.024.021 415.406.053
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.207.352.870 1.178.597.929
TOPLAM VARLIKLAR
1.779.627.036 1.642.164.240
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.870.517 40.486.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.870.517 40.486.212
Banka Kredileri
6 51.794.557 37.454.639
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.075.960 3.031.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 136.651.517 126.811.521
Ticari Borçlar
326.959.976 279.964.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-24 929.470 789.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 326.030.506 279.174.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.632.904 2.344.276
Diğer Borçlar
652.091 706.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-24 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 648.661 702.844
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.636.066 1.594.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.071 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.092.141 1.861.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 795.512 564.701
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.296.629 1.296.629
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 767.013 425.721
ARA TOPLAM
538.276.296 454.194.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
538.276.296 454.194.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
602.594.996 562.824.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
602.594.996 562.824.943
Banka Kredileri
6 544.015.101 503.468.564
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
58.579.895 59.356.379
Diğer Borçlar
8 189.501.107 171.634.528
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.822.500 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.133.726 8.602.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.133.726 8.602.815
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
811.052.329 743.062.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.349.328.625 1.197.256.539
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
430.298.411 444.907.701
Ödenmiş Sermaye
16 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.310.348 -2.475.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.310.348 -2.475.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.310.348 -2.475.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
691.571 419.291
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
691.571 419.291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 691.571 419.291
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 320.334.299 238.516.427
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.046.691 81.817.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
430.298.411 444.907.701
TOPLAM KAYNAKLAR
1.779.627.036 1.642.164.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 305.388.159 235.338.790
Satışların Maliyeti
17 -244.553.959 -181.585.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.834.200 53.753.730
BRÜT KAR (ZARAR)
60.834.200 53.753.730
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.782.722 -5.056.424
Pazarlama Giderleri
18 -3.936.575 -4.410.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.477.833 3.861.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -44.525.466 -22.069.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.067.270 26.078.122
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 28.017.528 8.892.647
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.371.257 -869.453
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.713.541 34.101.316
Finansman Gelirleri
21 5.946.651 748.680
Finansman Giderleri
21 -66.352.059 -34.337.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.691.867 512.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.645.176 143.658
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -14.071 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.659.247 143.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.046.691 655.666
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.046.691 655.666
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.046.691 655.666
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,33440000 0,01460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
165.121 -43.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 206.401 -53.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.280 10.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
14 -41.280 10.764
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
272.280 -11.203
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
272.280 -11.203
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
437.401 -54.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.609.290 601.409
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.609.290 601.409
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847884
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