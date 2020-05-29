***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146Transferler-107.736.113 107.736.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.054 -11.203 655.666 601.409 601.409Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.296.060 111.942 17.410.543 238.516.427 655.666 363.617.555 363.617.555Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701Transferler81.817.872 -81.817.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)165.121 272.280 -15.046.691 -14.609.290 -14.609.290Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.310.348 691.571 17.410.543 320.334.299 -15.046.691 430.298.411 430.298.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI208.927.674 135.256.683Dönem Karı (Zararı)-15.046.691 655.666Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler74.316.089 50.554.693Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 12.029.005 11.840.741Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 8.463.085 3.313.029Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20-21 -49.726 -45.165Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler57.844.862 36.796.944Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 688.110 -1.207.197Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -4.659.247 -143.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler149.750.881 80.557.121Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.835.811 -1.027.638Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 15.739.895 -10.149.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 58.302.327 14.215.462Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.509.112 77.745.291Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.035.358 -226.252Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları209.020.279 131.767.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -520.065 -98.446Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 427.460 3.587.649YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.509.160 -12.656.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -36.642.714 -13.456.803Alınan Faiz20 1.133.554 800.262FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.780.150 -3.763.683Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 11.164.410Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.538.180 -2.538.180Ödenen Faiz21 -846.080 -1.225.503YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)181.198.664 118.836.459NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)181.198.664 118.836.459DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 189.455.911 28.996.069DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 370.654.575 147.832.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 370.654.575 189.455.911Finansal Yatırımlar5 712.602 440.323Ticari Alacaklar8.187.830 5.554.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-24 43.167 39.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 8.144.663 5.514.730Diğer Alacaklar22.807.030 8.418.872İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.807.030 8.418.872Stoklar9 149.672.768 207.975.095Peşin Ödenmiş Giderler10 8.648.784 40.415.252Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 165.241 848.867Diğer Dönen Varlıklar15 11.425.336 10.457.908ARA TOPLAM572.274.166 463.566.311TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR572.274.166 463.566.311DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.886.357 2.886.357Diğer Alacaklar8 61.279 61.279Maddi Duran Varlıklar12 720.061.566 695.422.396Kullanım Hakkı Varlıkları63.809.312 64.286.048Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 510.335 535.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar22 420.024.021 415.406.053TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.207.352.870 1.178.597.929TOPLAM VARLIKLAR1.779.627.036 1.642.164.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar56.870.517 40.486.212İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar56.870.517 40.486.212Banka Kredileri6 51.794.557 37.454.639Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.075.960 3.031.573Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 136.651.517 126.811.521Ticari Borçlar326.959.976 279.964.818İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-24 929.470 789.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 326.030.506 279.174.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 3.632.904 2.344.276Diğer Borçlar652.091 706.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-24 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 648.661 702.844Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.636.066 1.594.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.071 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.092.141 1.861.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 795.512 564.701Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.296.629 1.296.629Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 767.013 425.721ARA TOPLAM538.276.296 454.194.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER538.276.296 454.194.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar602.594.996 562.824.943İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar602.594.996 562.824.943Banka Kredileri6 544.015.101 503.468.564Kiralama İşlemlerinden Borçlar58.579.895 59.356.379Diğer Borçlar8 189.501.107 171.634.528Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.822.500 0Uzun Vadeli Karşılıklar8.133.726 8.602.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 8.133.726 8.602.815TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER811.052.329 743.062.286TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.349.328.625 1.197.256.539ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar430.298.411 444.907.701Ödenmiş Sermaye16 45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.842.854 1.842.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.310.348 -2.475.469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.310.348 -2.475.469Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.310.348 -2.475.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)691.571 419.291Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)691.571 419.291Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 691.571 419.291Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 320.334.299 238.516.427Net Dönem Karı veya Zararı-15.046.691 81.817.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR430.298.411 444.907.701TOPLAM KAYNAKLAR1.779.627.036 1.642.164.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 305.388.159 235.338.790Satışların Maliyeti17 -244.553.959 -181.585.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.834.200 53.753.730BRÜT KAR (ZARAR)60.834.200 53.753.730Genel Yönetim Giderleri18 -5.782.722 -5.056.424Pazarlama Giderleri18 -3.936.575 -4.410.434Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 7.477.833 3.861.089Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -44.525.466 -22.069.839ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.067.270 26.078.122Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 28.017.528 8.892.647Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.371.257 -869.453FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.713.541 34.101.316Finansman Gelirleri21 5.946.651 748.680Finansman Giderleri21 -66.352.059 -34.337.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.691.867 512.008Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.645.176 143.658Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -14.071 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 4.659.247 143.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.046.691 655.666DÖNEM KARI (ZARARI)-15.046.691 655.666Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-15.046.691 655.666Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,33440000 0,01460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar165.121 -43.054Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 206.401 -53.818Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-41.280 10.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi14 -41.280 10.764Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar272.280 -11.203Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)272.280 -11.203DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)437.401 -54.257TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.609.290 601.409Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-14.609.290 601.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847884BIST