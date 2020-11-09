***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI344.013.998 230.946.402Dönem Karı (Zararı)23 -112.480.778 90.265.676Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler254.780.127 30.918.079Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 36.110.458 35.798.141Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 30.911.474 7.763.658Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20-21 379.814 -70.625Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler215.072.551 10.159.695Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 2.320.150 -225.999Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -30.014.320 -22.506.791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler179.488.711 88.077.055Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -434.352 -7.476.650Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -46.790.133 -21.751.648Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.335.086 -5.856.116Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.977.200 129.054.348Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler201.400.910 -5.892.879Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları321.788.060 209.260.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.031.321 -568.937Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 23.257.259 22.254.529YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.831.641 -26.476.930Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -12.610.930 -30.130.823Alınan Faiz20 3.779.289 3.653.893FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.432.167 -19.589.360Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 140.414.410 20.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -109.942.177 -32.497.718Ödenen Faiz21 -22.040.066 -7.091.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)343.614.524 184.880.112NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)343.614.524 184.880.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 189.455.911 28.996.068DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 533.070.435 213.876.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146Transferler-107.736.113 107.736.113 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-278.463 132.974 90.265.676 90.120.187 90.120.187Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.531.469 256.119 17.410.543 238.516.427 90.265.676 453.136.333 453.136.333Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler81.817.872 -81.817.872 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-515.948 1.124.188 -112.480.778 -111.872.538 -111.872.538Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.991.417 1.543.479 17.410.543 320.334.299 -112.480.778 333.035.163 333.035.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 533.070.435 189.455.911Finansal Yatırımlar5 1.564.511 440.323Ticari Alacaklar5.352.637 5.554.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-24 0 39.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.352.637 5.514.730Diğer Alacaklar16.073.788 8.418.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.073.788 8.418.872Stoklar9 206.640.009 207.975.095Peşin Ödenmiş Giderler10 60.013.772 40.415.252Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 658.351 848.867Diğer Dönen Varlıklar15 2.476.240 10.457.908ARA TOPLAM825.849.743 463.566.311TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR825.849.743 463.566.311DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.886.357 2.886.357Diğer Alacaklar8 40.311 61.279Maddi Duran Varlıklar12 671.808.137 695.422.396Kullanım Hakkı Varlıkları62.855.839 64.286.048Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 647.631 535.796Ertelenmiş Vergi Varlığı22 445.597.727 415.406.053TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.183.836.002 1.178.597.929TOPLAM VARLIKLAR2.009.685.745 1.642.164.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.785.570 40.486.212İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.785.570 40.486.212Banka Kredileri6 8.565.304 37.454.639Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.220.266 3.031.573Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 192.213.184 126.811.521Ticari Borçlar305.626.370 279.964.818İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-24 3.159.340 789.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 302.467.030 279.174.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.225.328 2.344.276Diğer Borçlar2.192.476 706.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-24 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.189.046 702.844Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 112.123.136 1.594.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.759Kısa Vadeli Karşılıklar2.069.828 1.861.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 766.681 564.701Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.303.147 1.296.629Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 195.379 425.721ARA TOPLAM630.461.030 454.194.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER630.461.030 454.194.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar768.235.602 562.824.943İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar768.235.602 562.824.943Banka Kredileri6 710.309.434 503.468.564Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 57.926.168 59.356.379Diğer Borçlar8 233.408.035 171.634.528Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 35.599.590Uzun Vadeli Karşılıklar8.946.325 8.602.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 8.946.325 8.602.815TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.046.189.552 743.062.286TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.676.650.582 1.197.256.539ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar333.035.163 444.907.701Ödenmiş Sermaye16 45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.842.854 1.842.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.991.417 -2.475.469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.991.417 -2.475.469Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.991.417 -2.475.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.543.479 419.291Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.543.479 419.291Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 1.543.479 419.291Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 320.334.299 238.516.427Net Dönem Karı veya Zararı-112.480.778 81.817.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR333.035.163 444.907.701TOPLAM KAYNAKLAR2.009.685.745 1.642.164.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 742.489.617 672.004.210 226.102.906 240.036.184Satışların Maliyeti17 -611.248.584 -530.613.931 -192.290.755 -202.829.364TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.241.033 141.390.279 33.812.151 37.206.820BRÜT KAR (ZARAR)131.241.033 141.390.279 33.812.151 37.206.820Genel Yönetim Giderleri18 -17.817.086 -15.558.437 -6.232.895 -5.302.391Pazarlama Giderleri18 -7.416.958 -15.104.826 -1.572.232 -4.943.755Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 32.647.480 32.920.435 13.230.016 19.099.946Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -158.878.677 -48.308.496 -72.522.728 -3.861.792ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-20.224.208 95.338.955 -33.285.688 42.198.828Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 122.169.017 28.374.957 65.836.240 8.296.099Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -8.620.552 -20.430.398 -794.167 -13.158.443FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)93.324.257 103.283.514 31.756.385 37.336.484Finansman Gelirleri21 5.946.651 60.085.336 0 53.422.907Finansman Giderleri21 -241.766.006 -95.609.965 -123.525.940 -26.561.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-142.495.098 67.758.885 -91.769.555 64.198.326Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30.014.320 22.506.791 18.655.666 -3.902.974Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -48.366 -29.759Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 30.062.686 22.506.791 18.685.425 -3.902.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-112.480.778 90.265.676 -73.113.889 60.295.352DÖNEM KARI (ZARARI)-112.480.778 90.265.676 -73.113.889 60.295.352Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-112.480.778 90.265.676 -73.113.889 60.295.352Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -2,49960000 2,00590000 -1,62480000 1,33990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-515.948 -278.463 -68.318 59.423Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -644.935 -348.079 -85.397 74.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 128.987 69.616 17.079 -14.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi128.987 69.616 17.079 -14.856Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.124.188 132.974 216.265 151.970Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.188 132.974 216.265 151.970Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)1.124.188 132.974 216.265 151.970DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)608.240 -145.489 147.947 211.393TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-111.872.538 90.120.187 -72.965.942 60.506.745Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-111.872.538 90.120.187 -72.965.942 60.506.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887597BIST