***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
03.03.2021 22:03
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-107.736.113 107.736.113 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-222.463 296.146 81.817.872 81.891.555 81.891.555
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 0 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
81.817.872 -81.817.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-922.916 -8.230.462 3.751.027 -41.208.260 46.610.611 46.610.611
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 398.297.090 398.297.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
334.787.387 230.125.155
Dönem Karı (Zararı)
-41.208.260 81.817.872
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-41.208.260 81.817.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
251.366.804 48.573.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 48.143.748 49.737.513
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17-18 40.698.217 16.571.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25-26 361.952 -130.263
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
216.319.338 52.437.105
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.309.598 -2.760.576
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -51.846.853 -67.281.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
97.100.372 78.485.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -950.105 -5.581.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.299.394 -53.688.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 57.310.304 -35.376.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -24.736.696 156.592.083
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.776.263 16.539.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
307.258.916 208.877.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.292.763 -844.210
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 28.821.234 22.092.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.794.228 -46.943.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -52.053.176 -51.525.066
Alınan Temettüler
25 47.408 0
Alınan Faiz
25 6.211.540 4.581.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.764.983 -22.721.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 155.711.344 86.838.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -183.675.461 -81.600.151
Ödenen Faiz
26 -39.800.866 -27.960.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.228.176 160.459.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.228.176 160.459.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 189.455.911 28.996.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 410.684.087 189.455.911
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 410.684.087 189.455.911
Finansal Yatırımlar
5 4.191.350 440.323
Ticari Alacaklar
8.490.778 5.554.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-30 254.058 39.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.236.720 5.514.730
Diğer Alacaklar
4.363.529 8.418.872
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.363.529 8.418.872
Stoklar
11 151.965.606 207.975.095
Peşin Ödenmiş Giderler
12 69.349.660 40.415.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.068.626 848.867
Diğer Dönen Varlıklar
19 28.830.910 10.457.908
ARA TOPLAM
678.944.546 463.566.311
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
678.944.546 463.566.311
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 4.187.172 2.886.357
Diğer Alacaklar
10 61.279 61.279
Maddi Duran Varlıklar
14 699.202.386 695.422.396
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 62.379.102 64.286.048
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 661.375 535.796
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 469.593.508 415.406.053
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.236.084.822 1.178.597.929
TOPLAM VARLIKLAR
1.915.029.368 1.642.164.240
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.994.112 40.486.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.994.112 40.486.212
Banka Kredileri
6 30.706.634 37.454.639
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.287.478 3.031.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 190.944.557 126.811.521
Ticari Borçlar
256.253.336 279.964.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-30 1.190.204 789.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 255.063.132 279.174.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.978.868 2.344.276
Diğer Borçlar
2.382.220 706.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-30 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.378.790 702.844
Türev Araçlar
8 10.288.077 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 38.485.804 1.594.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 3.891 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.230.823 1.861.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 883.184 564.701
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.347.639 1.296.629
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 688.504 425.721
ARA TOPLAM
538.250.192 454.194.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
538.250.192 454.194.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
691.628.424 562.824.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
691.628.424 562.824.943
Banka Kredileri
6 634.178.993 503.468.564
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 57.449.431 59.356.379
Diğer Borçlar
10 242.169.530 171.634.528
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 35.130.810 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.553.322 8.602.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 9.553.322 8.602.815
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
978.482.086 743.062.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.516.732.278 1.197.256.539
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
398.297.090 444.907.701
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.398.385 -2.475.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.398.385 -2.475.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -3.398.385 -2.475.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.060.144 419.291
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.230.462
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
20 -8.230.462
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.170.318 419.291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
20 4.170.318 419.291
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 320.334.299 238.516.427
Net Dönem Karı veya Zararı
-41.208.260 81.817.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
398.297.090 444.907.701
TOPLAM KAYNAKLAR
1.915.029.368 1.642.164.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.037.186.349 872.126.597
Satışların Maliyeti
21 -860.249.566 -712.350.595
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
176.936.783 159.776.002
BRÜT KAR (ZARAR)
176.936.783 159.776.002
Genel Yönetim Giderleri
22 -23.655.561 -19.568.476
Pazarlama Giderleri
22 -9.363.004 -18.163.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 62.668.240 35.972.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -203.696.753 -77.180.541
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.889.705 80.836.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 191.665.936 45.586.114
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -76.526.330 -21.952.193
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
118.029.311 104.470.514
Finansman Gelirleri
26 57.935.185 65.452.739
Finansman Giderleri
26 -269.019.609 -155.384.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-93.055.113 14.538.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
51.846.853 67.279.166
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -52.257 -2.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 51.899.110 67.281.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.208.260 81.817.872
DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.208.260 81.817.872
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-41.208.260 81.817.872
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,91570000 1,81820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-922.916 -222.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18-29 -1.153.645 -278.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
230.729 55.616
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18-29 230.729 55.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.479.435 296.146
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 3.751.027 296.146
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.288.077
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
8-29 -10.288.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.057.615
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
8-29 2.057.615
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.402.351 73.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.610.611 81.891.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-46.610.611 81.891.555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914986
BIST