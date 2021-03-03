***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-107.736.113 107.736.113 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-222.463 296.146 81.817.872 81.891.555 81.891.555Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 0 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler81.817.872 -81.817.872 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-922.916 -8.230.462 3.751.027 -41.208.260 46.610.611 46.610.611Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 398.297.090 398.297.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI334.787.387 230.125.155Dönem Karı (Zararı)-41.208.260 81.817.872Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-41.208.260 81.817.872Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler251.366.804 48.573.911Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 48.143.748 49.737.513Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17-18 40.698.217 16.571.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25-26 361.952 -130.263Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler216.319.338 52.437.105Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.309.598 -2.760.576Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -51.846.853 -67.281.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler97.100.372 78.485.354Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -950.105 -5.581.012Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-91.299.394 -53.688.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 57.310.304 -35.376.620Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -24.736.696 156.592.083Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler156.776.263 16.539.380Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları307.258.916 208.877.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -1.292.763 -844.210Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 28.821.234 22.092.228YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.794.228 -46.943.687Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -52.053.176 -51.525.066Alınan Temettüler25 47.408 0Alınan Faiz25 6.211.540 4.581.379FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.764.983 -22.721.625Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 155.711.344 86.838.634Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -183.675.461 -81.600.151Ödenen Faiz26 -39.800.866 -27.960.108YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)221.228.176 160.459.843NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)221.228.176 160.459.843DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 189.455.911 28.996.068DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 410.684.087 189.455.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 410.684.087 189.455.911Finansal Yatırımlar5 4.191.350 440.323Ticari Alacaklar8.490.778 5.554.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-30 254.058 39.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 8.236.720 5.514.730Diğer Alacaklar4.363.529 8.418.872İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.363.529 8.418.872Stoklar11 151.965.606 207.975.095Peşin Ödenmiş Giderler12 69.349.660 40.415.252Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.068.626 848.867Diğer Dönen Varlıklar19 28.830.910 10.457.908ARA TOPLAM678.944.546 463.566.311TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR678.944.546 463.566.311DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 4.187.172 2.886.357Diğer Alacaklar10 61.279 61.279Maddi Duran Varlıklar14 699.202.386 695.422.396Kullanım Hakkı Varlıkları9 62.379.102 64.286.048Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 661.375 535.796Ertelenmiş Vergi Varlığı27 469.593.508 415.406.053TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.236.084.822 1.178.597.929TOPLAM VARLIKLAR1.915.029.368 1.642.164.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33.994.112 40.486.212İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33.994.112 40.486.212Banka Kredileri6 30.706.634 37.454.639Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 3.287.478 3.031.573Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 190.944.557 126.811.521Ticari Borçlar256.253.336 279.964.818İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-30 1.190.204 789.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 255.063.132 279.174.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.978.868 2.344.276Diğer Borçlar2.382.220 706.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10-30 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.378.790 702.844Türev Araçlar8 10.288.077 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 38.485.804 1.594.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 3.891 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.230.823 1.861.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 883.184 564.701Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.347.639 1.296.629Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 688.504 425.721ARA TOPLAM538.250.192 454.194.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER538.250.192 454.194.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar691.628.424 562.824.943İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar691.628.424 562.824.943Banka Kredileri6 634.178.993 503.468.564Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 57.449.431 59.356.379Diğer Borçlar10 242.169.530 171.634.528Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 35.130.810 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.553.322 8.602.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 9.553.322 8.602.815TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER978.482.086 743.062.286TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.516.732.278 1.197.256.539ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar398.297.090 444.907.701Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.842.854 1.842.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.398.385 -2.475.469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.398.385 -2.475.469Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -3.398.385 -2.475.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.060.144 419.291Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.230.462Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)20 -8.230.462Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4.170.318 419.291Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)20 4.170.318 419.291Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 320.334.299 238.516.427Net Dönem Karı veya Zararı-41.208.260 81.817.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR398.297.090 444.907.701TOPLAM KAYNAKLAR1.915.029.368 1.642.164.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.037.186.349 872.126.597Satışların Maliyeti21 -860.249.566 -712.350.595TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)176.936.783 159.776.002BRÜT KAR (ZARAR)176.936.783 159.776.002Genel Yönetim Giderleri22 -23.655.561 -19.568.476Pazarlama Giderleri22 -9.363.004 -18.163.349Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 62.668.240 35.972.957Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -203.696.753 -77.180.541ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.889.705 80.836.593Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 191.665.936 45.586.114Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -76.526.330 -21.952.193FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)118.029.311 104.470.514Finansman Gelirleri26 57.935.185 65.452.739Finansman Giderleri26 -269.019.609 -155.384.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-93.055.113 14.538.706Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri51.846.853 67.279.166Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -52.257 -2.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 51.899.110 67.281.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-41.208.260 81.817.872DÖNEM KARI (ZARARI)-41.208.260 81.817.872Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-41.208.260 81.817.872Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,91570000 1,81820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-922.916 -222.463Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18-29 -1.153.645 -278.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler230.729 55.616Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18-29 230.729 55.616Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.479.435 296.146Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 3.751.027 296.146Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.288.077Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)8-29 -10.288.077Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.057.615Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi8-29 2.057.615DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.402.351 73.683TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.610.611 81.891.555Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-46.610.611 81.891.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914986BIST