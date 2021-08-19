***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701Transferler81.817.872 -81.817.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-447.630 907.923 -39.366.889 -38.906.596 -38.906.596Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.923.099 1.327.214 17.410.543 320.334.299 -39.366.889 406.001.105 406.001.105Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090Transferler41.208.260Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.062.115 7.736.453 -1.680.438 -41.208.260 8.480.563 12.474.463 12.474.463Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -5.460.500 -494.009 2.489.880 17.410.543 279.126.039 8.480.563 410.771.553 410.771.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI285.424.166 235.050.227Dönem Karı (Zararı)8.480.563 -39.366.889Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler163.552.211 129.697.356Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.288.994 24.060.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.200.955 19.980.824Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler545.455 -151.657Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler119.011.264 95.233.095Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.300.817 1.930.311Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 7.806.360 -11.356.145İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler96.252.231 137.335.141Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -50.514.964 -27.950.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.915.772 1.745.359Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -127.200.660 11.879.432Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 210.026.148 28.021.738Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.857.479 123.639.469Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları268.285.005 227.665.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.298.768 3.063.826Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 18.437.929 4.320.793YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.991.065 -5.333.842Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -46.137.138 -7.626.156Alınan Faiz4.146.073 2.292.314FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-108.496.447 -15.435.137Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 6.000.000 60.414.410Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -83.325.144 -59.145.167Ödenen Faiz-31.171.303 -16.704.380YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.936.654 214.281.248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 134.936.654 214.281.248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 410.684.087 189.455.911DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ545.620.741 403.737.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 545.620.741 410.684.087Finansal Yatırımlar4 2.510.912 4.191.350Ticari Alacaklar59.005.742 8.490.778İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-23 1.696.726 254.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 57.309.016 8.236.720Diğer Alacaklar38.099.828 4.363.529İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 38.099.828 4.363.529Stoklar9 279.166.266 151.965.606Peşin Ödenmiş Giderler10 111.046.898 69.349.660Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar802.045 1.068.626Diğer Dönen Varlıklar14 6.217.450 28.830.910ARA TOPLAM1.042.469.882 678.944.546TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.042.469.882 678.944.546DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 4.187.172 4.187.172Diğer Alacaklar60.899 61.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 60.899 61.279Maddi Duran Varlıklar11 720.381.782 699.202.386Kullanım Hakkı Varlıkları61.425.626 62.379.102Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.283.599 661.375Peşin Ödenmiş Giderler72.866 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 460.468.100 469.593.508TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.247.880.044 1.236.084.822TOPLAM VARLIKLAR2.290.349.926 1.915.029.368KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar38.957.355 33.994.112İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar38.957.355 33.994.112Banka Kredileri5 35.562.706 30.706.634Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.394.649 3.287.478Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 231.584.364 190.944.557Ticari Borçlar466.279.484 256.253.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-23 1.006.802 1.190.204İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 465.272.682 255.063.132Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.561.482 2.978.868Diğer Borçlar2.677.653 2.382.220İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,23 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.674.223 2.378.790Türev Araçlar7 658.678 10.288.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 122.824.551 38.485.804Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 3.891Kısa Vadeli Karşılıklar2.636.067 2.230.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.037.542 883.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.598.525 1.347.639Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.121.478 688.504ARA TOPLAM869.301.112 538.250.192TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER869.301.112 538.250.192UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar665.821.592 691.628.424İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar665.821.592 691.628.424Banka Kredileri5 609.325.636 634.178.993Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.495.956 57.449.431Diğer Borçlar8 291.282.139 242.169.530Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 40.421.550 35.130.810Uzun Vadeli Karşılıklar12.751.980 9.553.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 12.751.980 9.553.322TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.010.277.261 978.482.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.879.578.373 1.516.732.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar410.771.553 398.297.090Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 1.842.854 1.842.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.460.500 -3.398.385Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.460.500 -3.398.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.460.500 -3.398.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 1.995.871 -4.060.144Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-494.009 -8.230.462Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-494.009 -8.230.462Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.489.880 4.170.318Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.489.880 4.170.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 279.126.039 320.334.299Net Dönem Karı veya Zararı8.480.563 -41.208.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR410.771.553 398.297.090TOPLAM KAYNAKLAR2.290.349.926 1.915.029.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 680.418.586 516.386.711 367.690.981 210.998.552Satışların Maliyeti16 -491.674.241 -418.957.829 -259.793.787 -174.403.870TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)188.744.345 97.428.882 107.897.194 36.594.682BRÜT KAR (ZARAR)188.744.345 97.428.882 107.897.194 36.594.682Genel Yönetim Giderleri17 -14.988.147 -11.584.191 -7.243.417 -5.801.469Pazarlama Giderleri17 -5.362.930 -5.844.726 -3.386.371 -1.908.151Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 49.080.418 19.417.464 27.574.952 11.939.631Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -160.375.967 -86.355.949 -76.844.673 -41.830.483ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.097.719 13.061.480 47.997.685 -1.005.790Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 104.309.683 56.332.777 46.702.563 28.315.249Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -17.348.553 -7.826.385 -7.334.500 -6.455.128FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)144.058.849 61.567.872 87.365.748 20.854.331Finansman Gelirleri20 12.795.145 5.946.651 3.479.547 0Finansman Giderleri20 -140.567.071 -118.240.066 -64.859.865 -51.888.007SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.286.923 -50.725.543 25.985.430 -31.033.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.806.360 11.358.654 -8.040.148 6.713.478Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -58.367 -18.607 2.546 -4.536Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -7.747.993 11.377.261 -8.042.694 6.718.014SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.480.563 -39.366.889 17.945.282 -24.320.198DÖNEM KARI (ZARARI)8.480.563 -39.366.889 17.945.282 -24.320.198Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.480.563 -39.366.889 17.945.282 -24.320.198Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,18850000 -0,87480000 0,39880000 -0,54040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.062.115 -447.630 -1.957.815 -612.751Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -2.577.646 -559.538 -2.447.268 -765.939Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler515.531 111.908 489.453 153.188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13 515.531 111.908 489.453 153.188Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.056.015 907.923 1.586.205 635.643Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-1.680.438 907.923 -1.049.664 635.643Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-1.680.438 907.923 -1.049.664 635.643Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.629.399 0 3.514.492Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)9.629.399 0 3.514.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.892.946 0 -878.623DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.993.900 460.293 -371.610 22.892TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.474.463 -38.906.596 17.573.672 -24.297.306Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.474.463 -38.906.596 17.573.672 -24.297.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959457BIST