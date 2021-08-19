***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 19:47
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701
Transferler
81.817.872 -81.817.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-447.630 907.923 -39.366.889 -38.906.596 -38.906.596
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.923.099 1.327.214 17.410.543 320.334.299 -39.366.889 406.001.105 406.001.105
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090
Transferler
41.208.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.062.115 7.736.453 -1.680.438 -41.208.260 8.480.563 12.474.463 12.474.463
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -5.460.500 -494.009 2.489.880 17.410.543 279.126.039 8.480.563 410.771.553 410.771.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
285.424.166 235.050.227
Dönem Karı (Zararı)
8.480.563 -39.366.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
163.552.211 129.697.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.288.994 24.060.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.200.955 19.980.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
545.455 -151.657
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
119.011.264 95.233.095
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.300.817 1.930.311
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.806.360 -11.356.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
96.252.231 137.335.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -50.514.964 -27.950.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.915.772 1.745.359
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -127.200.660 11.879.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 210.026.148 28.021.738
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.857.479 123.639.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
268.285.005 227.665.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.298.768 3.063.826
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 18.437.929 4.320.793
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.991.065 -5.333.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -46.137.138 -7.626.156
Alınan Faiz
4.146.073 2.292.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.496.447 -15.435.137
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 6.000.000 60.414.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -83.325.144 -59.145.167
Ödenen Faiz
-31.171.303 -16.704.380
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.936.654 214.281.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 134.936.654 214.281.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 410.684.087 189.455.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
545.620.741 403.737.159
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 545.620.741 410.684.087
Finansal Yatırımlar
4 2.510.912 4.191.350
Ticari Alacaklar
59.005.742 8.490.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-23 1.696.726 254.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 57.309.016 8.236.720
Diğer Alacaklar
38.099.828 4.363.529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 38.099.828 4.363.529
Stoklar
9 279.166.266 151.965.606
Peşin Ödenmiş Giderler
10 111.046.898 69.349.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
802.045 1.068.626
Diğer Dönen Varlıklar
14 6.217.450 28.830.910
ARA TOPLAM
1.042.469.882 678.944.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.042.469.882 678.944.546
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 4.187.172 4.187.172
Diğer Alacaklar
60.899 61.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 60.899 61.279
Maddi Duran Varlıklar
11 720.381.782 699.202.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
61.425.626 62.379.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.283.599 661.375
Peşin Ödenmiş Giderler
72.866 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 460.468.100 469.593.508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.247.880.044 1.236.084.822
TOPLAM VARLIKLAR
2.290.349.926 1.915.029.368
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.957.355 33.994.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.957.355 33.994.112
Banka Kredileri
5 35.562.706 30.706.634
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.394.649 3.287.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 231.584.364 190.944.557
Ticari Borçlar
466.279.484 256.253.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-23 1.006.802 1.190.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 465.272.682 255.063.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.561.482 2.978.868
Diğer Borçlar
2.677.653 2.382.220
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,23 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.674.223 2.378.790
Türev Araçlar
7 658.678 10.288.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 122.824.551 38.485.804
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 3.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.636.067 2.230.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.037.542 883.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.598.525 1.347.639
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.121.478 688.504
ARA TOPLAM
869.301.112 538.250.192
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
869.301.112 538.250.192
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
665.821.592 691.628.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
665.821.592 691.628.424
Banka Kredileri
5 609.325.636 634.178.993
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.495.956 57.449.431
Diğer Borçlar
8 291.282.139 242.169.530
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 40.421.550 35.130.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.751.980 9.553.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.751.980 9.553.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.010.277.261 978.482.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.879.578.373 1.516.732.278
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
410.771.553 398.297.090
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.460.500 -3.398.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.460.500 -3.398.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.460.500 -3.398.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 1.995.871 -4.060.144
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-494.009 -8.230.462
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-494.009 -8.230.462
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.489.880 4.170.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.489.880 4.170.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 279.126.039 320.334.299
Net Dönem Karı veya Zararı
8.480.563 -41.208.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
410.771.553 398.297.090
TOPLAM KAYNAKLAR
2.290.349.926 1.915.029.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 680.418.586 516.386.711 367.690.981 210.998.552
Satışların Maliyeti
16 -491.674.241 -418.957.829 -259.793.787 -174.403.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.744.345 97.428.882 107.897.194 36.594.682
BRÜT KAR (ZARAR)
188.744.345 97.428.882 107.897.194 36.594.682
Genel Yönetim Giderleri
17 -14.988.147 -11.584.191 -7.243.417 -5.801.469
Pazarlama Giderleri
17 -5.362.930 -5.844.726 -3.386.371 -1.908.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 49.080.418 19.417.464 27.574.952 11.939.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -160.375.967 -86.355.949 -76.844.673 -41.830.483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.097.719 13.061.480 47.997.685 -1.005.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 104.309.683 56.332.777 46.702.563 28.315.249
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -17.348.553 -7.826.385 -7.334.500 -6.455.128
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.058.849 61.567.872 87.365.748 20.854.331
Finansman Gelirleri
20 12.795.145 5.946.651 3.479.547 0
Finansman Giderleri
20 -140.567.071 -118.240.066 -64.859.865 -51.888.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.286.923 -50.725.543 25.985.430 -31.033.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.806.360 11.358.654 -8.040.148 6.713.478
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -58.367 -18.607 2.546 -4.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.747.993 11.377.261 -8.042.694 6.718.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.480.563 -39.366.889 17.945.282 -24.320.198
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.480.563 -39.366.889 17.945.282 -24.320.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.480.563 -39.366.889 17.945.282 -24.320.198
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,18850000 -0,87480000 0,39880000 -0,54040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.062.115 -447.630 -1.957.815 -612.751
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.577.646 -559.538 -2.447.268 -765.939
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
515.531 111.908 489.453 153.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 515.531 111.908 489.453 153.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.056.015 907.923 1.586.205 635.643
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.680.438 907.923 -1.049.664 635.643
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-1.680.438 907.923 -1.049.664 635.643
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.629.399 0 3.514.492
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.629.399 0 3.514.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.892.946 0 -878.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.993.900 460.293 -371.610 22.892
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.474.463 -38.906.596 17.573.672 -24.297.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.474.463 -38.906.596 17.573.672 -24.297.306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959457
BIST