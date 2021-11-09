***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701Transferler81.817.872 -81.817.872 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-515.948 1.124.188 -112.480.778 -111.872.538 -111.872.538Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.991.417 1.543.479 17.410.543 320.334.299 -112.480.778 333.035.163 333.035.163Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 4.170.318 -8.230.462 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090Transferler-41.208.260 41.208.260Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.968.337 -1.821.205 4.907.177 58.174.744 58.292.379 58.292.379Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -6.366.722 2.349.113 -3.323.285 17.410.543 279.126.039 58.174.744 456.589.469 456.589.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI487.144.385 344.013.998Dönem Karı (Zararı)58.174.744 -112.480.778Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler203.237.921 254.780.127Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.947.016 36.110.458Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.900.826 30.911.474Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler182.968 379.814Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler98.244.033 215.072.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.864.551 2.320.150Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 54.827.629 -30.014.320İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler196.028.857 179.488.711Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -16.959.396 -434.352Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.550.027 -46.790.133Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -283.878.743 1.335.086Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 354.607.720 23.977.200Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler179.809.303 201.400.910Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları457.441.522 321.788.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -3.574.775 -1.031.321Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 33.277.638 23.257.259YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-126.652.665 -8.831.641Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -132.189.185 -12.610.930Alınan Faiz5.536.520 3.779.289FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-136.413.656 8.432.167Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 18.206.795 140.414.410Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -118.290.616 -109.942.177Ödenen Faiz-36.329.835 -22.040.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)224.078.064 343.614.524NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 224.078.064 343.614.524DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 410.684.087 189.455.911DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ634.762.151 533.070.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 634.762.151 410.684.087Finansal Yatırımlar4 2.370.145 4.191.350Ticari Alacaklar30.371.653 8.490.778İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-23 4.386.392 254.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 25.985.261 8.236.720Diğer Alacaklar23.365.835 4.363.529İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 23.365.835 4.363.529Stoklar9 435.844.349 151.965.606Peşin Ödenmiş Giderler10 65.677.936 69.349.660Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.141.608 1.068.626Diğer Dönen Varlıklar14 12.702.700 28.830.910ARA TOPLAM1.206.236.377 678.944.546TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.206.236.377 678.944.546DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 4.187.172 4.187.172Diğer Alacaklar60.901 61.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 60.901 61.279Maddi Duran Varlıklar11 794.979.201 699.202.386Kullanım Hakkı Varlıkları60.948.888 62.379.102Maddi Olmayan Duran Varlıklar556.945 661.375Peşin Ödenmiş Giderler72.866 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 414.570.929 469.593.508TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.275.376.902 1.236.084.822TOPLAM VARLIKLAR2.481.613.279 1.915.029.368KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34.176.978 33.994.112İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34.176.978 33.994.112Banka Kredileri5 30.810.316 30.706.634Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.366.662 3.287.478Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 210.240.208 190.944.557Ticari Borçlar611.396.173 256.253.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-23 1.204.547 1.190.204İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 610.191.626 255.063.132Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.554.799 2.978.868Diğer Borçlar3.662.065 2.382.220İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-23 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.658.635 2.378.790Türev Araçlar7 4.431.046 10.288.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 136.369.514 38.485.804Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 3.891Kısa Vadeli Karşılıklar2.376.375 2.230.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 777.850 883.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.598.525 1.347.639Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 414.496 688.504ARA TOPLAM1.005.621.654 538.250.192TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.005.621.654 538.250.192UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar670.310.124 691.628.424İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar670.310.124 691.628.424Banka Kredileri5 614.290.906 634.178.993Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.019.218 57.449.431Diğer Borçlar8 298.150.634 242.169.530Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 40.222.650 35.130.810Uzun Vadeli Karşılıklar10.718.748 9.553.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.718.748 9.553.322TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.019.402.156 978.482.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.025.023.810 1.516.732.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar456.589.469 398.297.090Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 1.842.854 1.842.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -6.366.722 -3.398.385Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.366.722 -3.398.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.366.722 -3.398.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -974.172 -4.060.144Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.323.285 -8.230.462Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.323.285 -8.230.462Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.349.113 4.170.318Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.349.113 4.170.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 279.126.039 320.334.299Net Dönem Karı veya Zararı58.174.744 -41.208.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR456.589.469 398.297.090TOPLAM KAYNAKLAR2.481.613.279 1.915.029.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.066.593.674 742.489.617 386.175.088 226.102.906Satışların Maliyeti16 -737.220.838 -611.248.584 -245.546.597 -192.290.755TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)329.372.836 131.241.033 140.628.491 33.812.151BRÜT KAR (ZARAR)329.372.836 131.241.033 140.628.491 33.812.151Genel Yönetim Giderleri17 -22.479.852 -17.817.086 -7.491.705 -6.232.895Pazarlama Giderleri17 -9.197.360 -7.416.958 -3.834.430 -1.572.232Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 88.295.702 32.647.480 39.215.284 13.230.016Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -221.609.908 -158.878.677 -61.233.941 -72.522.728ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.381.418 -20.224.208 107.283.699 -33.285.688Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 128.636.293 122.169.017 24.326.610 65.836.240Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -42.008.089 -8.620.552 -24.659.536 -794.167FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)251.009.622 93.324.257 106.950.773 31.756.385Finansman Gelirleri20 44.551.829 5.946.651 31.756.684 0Finansman Giderleri20 -182.559.078 -241.766.006 -41.992.007 -123.525.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)113.002.373 -142.495.098 96.715.450 -91.769.555Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-54.827.629 30.014.320 -47.021.269 18.655.666Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -12.819 -48.366 45.548 -29.759Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -54.814.810 30.062.686 -47.066.817 18.685.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.174.744 -112.480.778 49.694.181 -73.113.889DÖNEM KARI (ZARARI)58.174.744 -112.480.778 49.694.181 -73.113.889Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları58.174.744 -112.480.778 49.694.181 -73.113.889Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 1,29280000 -2,49960000 1,10430000 -1,62480000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.968.337 -515.948 -906.222 -68.318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -3.710.422 -644.935 -1.132.776 -85.397Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13 742.085 128.987 226.554 17.079Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.085.972 1.124.188 -2.970.043 216.265Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-1.821.205 1.124.188 -140.767 216.265Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-1.821.205 1.124.188 -140.767 216.265Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.857.031 -3.772.368Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)5.857.031 -3.772.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-949.854 943.092DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)117.635 608.240 -3.876.265 147.947TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.292.379 -111.872.538 45.817.916 -72.965.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları58.292.379 -111.872.538 45.817.916 -72.965.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976513BIST