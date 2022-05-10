***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:53
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090
Transferler
-41.208.260 41.208.260 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.300 5.100.584 -630.774 -9.464.719 -5.099.209 -5.099.209
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.502.685 -3.129.878 3.539.544 17.410.543 279.126.039 -9.464.719 393.197.881 393.197.881
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
135.000.000 62.376.183 7.941.611 -3.398.385 -5.901.773 17.410.543 320.334.299 155.402.405 655.077.185 655.077.185
Transferler
155.402.405 -155.402.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.300 2.420.991 140.691.734 143.253.978 143.253.978
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000.000 62.376.183 7.941.611 -3.502.685 3.480.782 17.410.543 434.528.444 140.691.734 798.331.163 798.331.163
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-167.241.062 129.578.709
Dönem Karı (Zararı)
140.691.734 -9.464.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
192.449.264 89.220.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 17.512.604 12.169.671
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 5.290.841 14.127.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.015.649 471.714
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
113.757.687 61.748.874
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 997.569
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 45.872.483 -294.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-499.398.308 48.323.490
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -239.753.343 -28.896.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.311.373 -39.992.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -285.799.495 -39.600.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 169.964.570 96.690.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -83.498.667 60.122.583
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-166.257.310 128.079.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -449.418 1.797.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -534.334 -298.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.003.962 -3.568.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -26.842.404 -6.245.108
Alınan Faiz
838.442 2.676.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.426.641 3.012.911
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 154.711.926 6.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -55.431.194 -2.538.180
Ödenen Faiz
-10.854.091 -448.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.818.383 129.022.831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -104.818.383 129.022.831
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.033.597.876 410.684.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
928.779.493 539.706.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 928.779.493 1.033.597.876
Finansal Yatırımlar
4 3.884.462 3.743.209
Ticari Alacaklar
248.445.056 8.691.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-23 97.376 974.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 248.347.680 7.717.510
Diğer Alacaklar
5.543.037 4.574.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.543.037 4.574.080
Stoklar
9 896.926.004 611.126.509
Peşin Ödenmiş Giderler
10 125.955.915 74.128.757
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
105.116 1.434.677
Diğer Dönen Varlıklar
14 11.455.338 2.005.271
ARA TOPLAM
2.221.094.421 1.739.302.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.221.094.421 1.739.302.092
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 5.848.333 5.848.333
Diğer Alacaklar
8 60.901 60.901
Maddi Duran Varlıklar
11 896.132.687 886.306.720
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 59.995.416 60.472.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
479.922 512.837
Peşin Ödenmiş Giderler
10 72.866 72.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 533.485.316 579.963.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.496.075.441 1.533.236.857
TOPLAM VARLIKLAR
3.717.169.862 3.272.538.949
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
498.697.716 343.095.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
498.697.716 343.095.256
Banka Kredileri
5 496.418.427 340.775.661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.279.289 2.319.595
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 315.441.799 299.825.194
Ticari Borçlar
679.869.532 509.904.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-23 1.427.724 1.561.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 678.441.808 508.343.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.178.946 3.473.935
Diğer Borçlar
5.531.650 9.271.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-23 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.528.220 9.267.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.495.276 107.474.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 534.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
526.848.080 484.161.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 968.703 866.742
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 525.879.377 483.295.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
PLAM
2.044.200.845 1.771.428.759
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.044.200.845 1.771.428.759
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
800.177.606 761.228.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
800.177.606 761.228.661
Banka Kredileri
5 745.111.860 705.686.178
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 55.065.746 55.542.483
Diğer Borçlar
8 243.096 243.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 63.627.720 72.764.566
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.589.432 11.796.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.589.432 11.796.682
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
874.637.854 846.033.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.918.838.699 2.617.461.764
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
798.331.163 655.077.185
Ödenmiş Sermaye
15 135.000.000 135.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 7.941.611 7.941.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.480.782 -5.901.773
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.480.782 -5.901.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.480.782 -5.901.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.863.430 3.722.177
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.863.430 3.722.177
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15 3.863.430 3.722.177
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 434.528.444 279.126.039
Net Dönem Karı veya Zararı
140.691.734 155.402.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
655.077.185
TOPLAM KAYNAKLAR
3.717.169.862 3.272.538.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 799.675.110 312.727.605
Satışların Maliyeti
16 -487.593.299 -231.880.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
312.081.811 80.847.151
BRÜT KAR (ZARAR)
312.081.811 80.847.151
Genel Yönetim Giderleri
17 -14.716.546 -7.744.730
Pazarlama Giderleri
17 -3.314.691 -1.976.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 54.029.880 21.505.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -128.977.022 -83.531.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
219.103.432 9.100.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 108.522.171 57.607.120
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -63.567.801 -10.014.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
264.057.802 56.693.101
Finansman Gelirleri
20 0 9.315.598
Finansman Giderleri
20 -77.493.585 -75.707.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
186.564.217 -9.698.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.872.483 233.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -60.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -45.872.483 294.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
140.691.734 -9.464.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
140.691.734 -9.464.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
140.691.734 -9.464.719
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 1,04220000 -0,21030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.420.991 -104.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15-22 3.026.239 -130.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-605.248 26.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
15-22 -605.248 26.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
141.253 4.469.810
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
141.253 -630.774
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 6.114.907
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 6.114.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.014.323
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -1.014.323
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.562.244 4.365.510
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.253.978 -5.099.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
143.253.978 -5.099.209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028755
BIST