***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090Transferler-41.208.260 41.208.260 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-104.300 5.100.584 -630.774 -9.464.719 -5.099.209 -5.099.209Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.502.685 -3.129.878 3.539.544 17.410.543 279.126.039 -9.464.719 393.197.881 393.197.881Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.000.000 62.376.183 7.941.611 -3.398.385 -5.901.773 17.410.543 320.334.299 155.402.405 655.077.185 655.077.185Transferler155.402.405 -155.402.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-104.300 2.420.991 140.691.734 143.253.978 143.253.978Dönem Sonu Bakiyeler135.000.000 62.376.183 7.941.611 -3.502.685 3.480.782 17.410.543 434.528.444 140.691.734 798.331.163 798.331.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-167.241.062 129.578.709Dönem Karı (Zararı)140.691.734 -9.464.719Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler192.449.264 89.220.788Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 17.512.604 12.169.671Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 5.290.841 14.127.661Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.015.649 471.714Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler113.757.687 61.748.874Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 997.569Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 45.872.483 -294.701İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-499.398.308 48.323.490Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -239.753.343 -28.896.922Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-60.311.373 -39.992.364Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -285.799.495 -39.600.303Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 169.964.570 96.690.496Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -83.498.667 60.122.583Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-166.257.310 128.079.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -449.418 1.797.777Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -534.334 -298.627YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.003.962 -3.568.789Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -26.842.404 -6.245.108Alınan Faiz838.442 2.676.319FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.426.641 3.012.911Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 154.711.926 6.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -55.431.194 -2.538.180Ödenen Faiz-10.854.091 -448.909YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-104.818.383 129.022.831NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -104.818.383 129.022.831DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.033.597.876 410.684.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ928.779.493 539.706.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 928.779.493 1.033.597.876Finansal Yatırımlar4 3.884.462 3.743.209Ticari Alacaklar248.445.056 8.691.713İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-23 97.376 974.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 248.347.680 7.717.510Diğer Alacaklar5.543.037 4.574.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.543.037 4.574.080Stoklar9 896.926.004 611.126.509Peşin Ödenmiş Giderler10 125.955.915 74.128.757Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar105.116 1.434.677Diğer Dönen Varlıklar14 11.455.338 2.005.271ARA TOPLAM2.221.094.421 1.739.302.092TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.221.094.421 1.739.302.092DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 5.848.333 5.848.333Diğer Alacaklar8 60.901 60.901Maddi Duran Varlıklar11 896.132.687 886.306.720Kullanım Hakkı Varlıkları7 59.995.416 60.472.153Maddi Olmayan Duran Varlıklar479.922 512.837Peşin Ödenmiş Giderler10 72.866 72.866Ertelenmiş Vergi Varlığı21 533.485.316 579.963.047TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.496.075.441 1.533.236.857TOPLAM VARLIKLAR3.717.169.862 3.272.538.949KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar498.697.716 343.095.256İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar498.697.716 343.095.256Banka Kredileri5 496.418.427 340.775.661Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.279.289 2.319.595Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 315.441.799 299.825.194Ticari Borçlar679.869.532 509.904.962İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-23 1.427.724 1.561.215İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 678.441.808 508.343.747Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.178.946 3.473.935Diğer Borçlar5.531.650 9.271.316İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-23 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.528.220 9.267.886Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 9.495.276 107.474.608Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 534.334Kısa Vadeli Karşılıklar526.848.080 484.161.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 968.703 866.742Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 525.879.377 483.295.050Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerPLAM2.044.200.845 1.771.428.759TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.044.200.845 1.771.428.759UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar800.177.606 761.228.661İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar800.177.606 761.228.661Banka Kredileri5 745.111.860 705.686.178Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 55.065.746 55.542.483Diğer Borçlar8 243.096 243.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 63.627.720 72.764.566Uzun Vadeli Karşılıklar10.589.432 11.796.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.589.432 11.796.682TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER874.637.854 846.033.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.918.838.699 2.617.461.764ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar798.331.163 655.077.185Ödenmiş Sermaye15 135.000.000 135.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 7.941.611 7.941.611Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.480.782 -5.901.773Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.480.782 -5.901.773Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.480.782 -5.901.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.863.430 3.722.177Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.863.430 3.722.177Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)15 3.863.430 3.722.177Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 434.528.444 279.126.039Net Dönem Karı veya Zararı140.691.734 155.402.405TOPLAM ÖZKAYNAKLAR655.077.185TOPLAM KAYNAKLAR3.717.169.862 3.272.538.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 799.675.110 312.727.605Satışların Maliyeti16 -487.593.299 -231.880.454TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)312.081.811 80.847.151BRÜT KAR (ZARAR)312.081.811 80.847.151Genel Yönetim Giderleri17 -14.716.546 -7.744.730Pazarlama Giderleri17 -3.314.691 -1.976.559Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 54.029.880 21.505.466Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -128.977.022 -83.531.294ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)219.103.432 9.100.034Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 108.522.171 57.607.120Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -63.567.801 -10.014.053FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)264.057.802 56.693.101Finansman Gelirleri20 0 9.315.598Finansman Giderleri20 -77.493.585 -75.707.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)186.564.217 -9.698.507Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-45.872.483 233.788Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 -60.913Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -45.872.483 294.701SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)140.691.734 -9.464.719DÖNEM KARI (ZARARI)140.691.734 -9.464.719Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları140.691.734 -9.464.719Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 1,04220000 -0,21030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.420.991 -104.300Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15-22 3.026.239 -130.378Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-605.248 26.078Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi15-22 -605.248 26.078Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar141.253 4.469.810Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)141.253 -630.774Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 6.114.907Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 6.114.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -1.014.323Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -1.014.323DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.562.244 4.365.510TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)143.253.978 -5.099.209Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları143.253.978 -5.099.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028755BIST