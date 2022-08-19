***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:20
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve nç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
41.208.260 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.062.115 7.736.453 -1.680.438 -41.208.260 8.480.563 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -5.460.500 -494.009 2.489.880 17.410.543 279.126.039 8.480.563 410.771.553 410.771.553
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
135.000.000 62.376.183 7.941.611 -5.901.773 3.722.177 17.410.543 279.126.039 155.402.405 655.077.185 655.077.185
Transferler
155.402.405 -155.402.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-877.434 -289.813 219.030.577 217.863.330 217.863.330
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30.809 30.809 30.809
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000.000 62.376.183 7.941.611 -6.779.207 3.432.364 17.410.543 434.559.253 219.030.577 872.971.324 872.971.324
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.593.806 285.424.166
Dönem Karı (Zararı)
219.030.577 8.480.563
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
374.611.307 163.552.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-11 35.951.763 25.288.994
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-14 17.081.056 12.200.955
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.540.435 545.455
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
214.404.732 119.011.264
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
289.813 -1.300.817
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 70.343.508 7.806.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-423.009.506 96.252.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -315.026.507 -50.514.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.803.303 -66.915.772
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -333.683.746 -127.200.660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 132.812.595 210.026.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.691.455 130.857.479
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
170.632.378 268.285.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.038.572 -1.298.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 18.437.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-127.463.215 -41.991.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -131.409.190 -46.137.138
Alınan Faiz
3.945.975 4.146.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-345.434.273 -108.496.447
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.711.926 6.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-459.659.789 -83.325.144
Ödenen Faiz
-40.486.410 -31.171.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.303.682 134.936.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.303.682 134.936.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.033.597.876 410.684.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 728.294.194 545.620.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 728.294.194 1.033.597.876
Finansal Yatırımlar
4 3.453.396 3.743.209
Ticari Alacaklar
323.718.220 8.691.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 110.894 974.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 323.607.326 7.717.510
Diğer Alacaklar
16.967.300 4.574.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.967.300 4.574.080
Stoklar
9 944.810.255 611.126.509
Peşin Ödenmiş Giderler
10 65.433.862 74.128.757
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
685.914 1.434.677
Diğer Dönen Varlıklar
15 15.845.674 2.005.271
ARA TOPLAM
2.099.208.815 1.739.302.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.099.208.815 1.739.302.092
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 5.848.333 5.848.333
Diğer Alacaklar
8 60.897 60.901
Maddi Duran Varlıklar
11 982.783.452 886.306.720
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 59.518.679 60.472.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
447.006 512.837
Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.689 72.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 510.343.064 579.963.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.559.052.120 1.533.236.857
TOPLAM VARLIKLAR
3.658.260.935 3.272.538.949
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
277.344.641 343.095.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
277.344.641 343.095.256
Banka Kredileri
5 275.149.394 340.775.661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.195.247 2.319.595
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 322.399.494 299.825.194
Ticari Borçlar
642.717.557 509.904.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 1.962.498 1.561.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 640.755.059 508.343.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.603.135 3.473.935
Diğer Borçlar
6.226.879 9.271.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.223.449 9.267.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 168.714.953 107.474.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 504.166 534.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
571.965.600 484.161.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.022.804 866.742
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 570.942.796 483.295.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 456.568 13.687.362
ARA TOPLAM
1.993.932.993 1.771.428.759
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.993.932.993 1.771.428.759
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
711.647.717 761.228.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
711.647.717 761.228.661
Banka Kredileri
5 657.058.708 705.686.178
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 54.589.009 55.542.483
Diğer Borçlar
8 243.096 243.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 67.865.460 72.764.566
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.600.345 11.796.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.600.345 11.796.682
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
791.356.618 846.033.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.785.289.611 2.617.461.764
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
872.971.324 655.077.185
Ödenmiş Sermaye
16 135.000.000 135.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 7.941.611 7.941.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.779.207 -5.901.773
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.779.207 -5.901.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.779.207 -5.901.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.432.364 3.722.177
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.432.364 3.722.177
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 3.432.364 3.722.177
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 434.559.253 279.126.039
Net Dönem Karı veya Zararı
219.030.577 155.402.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
872.971.324 655.077.185
TOPLAM KAYNAKLAR
3.658.260.935 3.272.538.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.636.035.243 680.418.586 836.360.133 367.690.981
Satışların Maliyeti
17 -1.087.841.864 -491.674.241 -600.248.565 -259.793.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
548.193.379 188.744.345 236.111.568 107.897.194
BRÜT KAR (ZARAR)
548.193.379 188.744.345 236.111.568 107.897.194
Genel Yönetim Giderleri
18 -29.853.841 -14.988.147 -15.137.295 -7.243.417
Pazarlama Giderleri
19 -7.696.110 -5.362.930 -4.381.419 -3.386.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 202.479.066 49.080.418 148.449.186 27.574.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -328.356.086 -160.375.967 -199.379.064 -76.844.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
384.766.408 57.097.719 165.662.976 47.997.685
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 320.258.752 104.309.683 211.736.581 46.702.563
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -222.730.607 -17.348.553 -159.162.806 -7.334.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
482.294.553 144.058.849 218.236.751 87.365.748
Finansman Gelirleri
22 0 12.795.145 0 3.479.547
Finansman Giderleri
22 -192.920.468 -140.567.071 -115.426.883 -64.859.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
289.374.085 16.286.923 102.809.868 25.985.430
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.343.508 -7.806.360 -24.471.025 -8.040.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -504.166 -58.367 -504.166 2.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -69.839.342 -7.747.993 -23.966.859 -8.042.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
219.030.577 8.480.563 78.338.843 17.945.282
DÖNEM KARI (ZARARI)
219.030.577 8.480.563 78.338.843 17.945.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
219.030.577 8.480.563 78.338.843 17.945.282
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 1,62240000 0,18850000 0,58030000 0,39880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-877.434 -2.062.115 -3.298.425 -1.957.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14-23 -1.096.793 -2.577.646 -4.123.032 -2.447.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
219.359 515.531 824.607 489.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14-23 219.359 515.531 824.607 489.453
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-289.813 6.056.015 -431.066 1.586.205
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-289.813 -1.680.438 -431.066 -1.049.664
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -289.813 -1.680.438 -431.066 -1.049.664
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.629.399 0 3.514.492
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.629.399 0 3.514.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.892.946 0 -878.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.167.247 3.993.900 -3.729.491 -371.610
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
217.863.330 12.474.463 74.609.352 17.573.672
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
217.863.330 12.474.463 74.609.352 17.573.672
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057305
BIST