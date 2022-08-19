***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve nç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler41.208.260 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.062.115 7.736.453 -1.680.438 -41.208.260 8.480.563 0Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -5.460.500 -494.009 2.489.880 17.410.543 279.126.039 8.480.563 410.771.553 410.771.553Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.000.000 62.376.183 7.941.611 -5.901.773 3.722.177 17.410.543 279.126.039 155.402.405 655.077.185 655.077.185Transferler155.402.405 -155.402.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-877.434 -289.813 219.030.577 217.863.330 217.863.330Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30.809 30.809 30.809Dönem Sonu Bakiyeler135.000.000 62.376.183 7.941.611 -6.779.207 3.432.364 17.410.543 434.559.253 219.030.577 872.971.324 872.971.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.593.806 285.424.166Dönem Karı (Zararı)219.030.577 8.480.563Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler374.611.307 163.552.211Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-11 35.951.763 25.288.994Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-14 17.081.056 12.200.955Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.540.435 545.455Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler214.404.732 119.011.264Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler289.813 -1.300.817Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 70.343.508 7.806.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-423.009.506 96.252.231Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -315.026.507 -50.514.964Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.803.303 -66.915.772Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -333.683.746 -127.200.660Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 132.812.595 210.026.148Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler110.691.455 130.857.479Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları170.632.378 268.285.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -3.038.572 -1.298.768Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 18.437.929YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-127.463.215 -41.991.065Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -131.409.190 -46.137.138Alınan Faiz3.945.975 4.146.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-345.434.273 -108.496.447Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri154.711.926 6.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-459.659.789 -83.325.144Ödenen Faiz-40.486.410 -31.171.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-305.303.682 134.936.654NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-305.303.682 134.936.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.033.597.876 410.684.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 728.294.194 545.620.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 728.294.194 1.033.597.876Finansal Yatırımlar4 3.453.396 3.743.209Ticari Alacaklar323.718.220 8.691.713İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 110.894 974.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 323.607.326 7.717.510Diğer Alacaklar16.967.300 4.574.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.967.300 4.574.080Stoklar9 944.810.255 611.126.509Peşin Ödenmiş Giderler10 65.433.862 74.128.757Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar685.914 1.434.677Diğer Dönen Varlıklar15 15.845.674 2.005.271ARA TOPLAM2.099.208.815 1.739.302.092TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.099.208.815 1.739.302.092DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 5.848.333 5.848.333Diğer Alacaklar8 60.897 60.901Maddi Duran Varlıklar11 982.783.452 886.306.720Kullanım Hakkı Varlıkları7 59.518.679 60.472.153Maddi Olmayan Duran Varlıklar447.006 512.837Peşin Ödenmiş Giderler10 50.689 72.866Ertelenmiş Vergi Varlığı23 510.343.064 579.963.047TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.559.052.120 1.533.236.857TOPLAM VARLIKLAR3.658.260.935 3.272.538.949KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar277.344.641 343.095.256İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar277.344.641 343.095.256Banka Kredileri5 275.149.394 340.775.661Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.195.247 2.319.595Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 322.399.494 299.825.194Ticari Borçlar642.717.557 509.904.962İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 1.962.498 1.561.215İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 640.755.059 508.343.747Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 3.603.135 3.473.935Diğer Borçlar6.226.879 9.271.316İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.223.449 9.267.886Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 168.714.953 107.474.608Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 504.166 534.334Kısa Vadeli Karşılıklar571.965.600 484.161.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.022.804 866.742Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 570.942.796 483.295.050Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 456.568 13.687.362ARA TOPLAM1.993.932.993 1.771.428.759TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.993.932.993 1.771.428.759UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar711.647.717 761.228.661İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar711.647.717 761.228.661Banka Kredileri5 657.058.708 705.686.178Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 54.589.009 55.542.483Diğer Borçlar8 243.096 243.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 67.865.460 72.764.566Uzun Vadeli Karşılıklar11.600.345 11.796.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 11.600.345 11.796.682TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER791.356.618 846.033.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.785.289.611 2.617.461.764ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar872.971.324 655.077.185Ödenmiş Sermaye16 135.000.000 135.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 7.941.611 7.941.611Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.779.207 -5.901.773Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.779.207 -5.901.773Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.779.207 -5.901.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.432.364 3.722.177Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.432.364 3.722.177Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 3.432.364 3.722.177Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 434.559.253 279.126.039Net Dönem Karı veya Zararı219.030.577 155.402.405TOPLAM ÖZKAYNAKLAR872.971.324 655.077.185TOPLAM KAYNAKLAR3.658.260.935 3.272.538.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.636.035.243 680.418.586 836.360.133 367.690.981Satışların Maliyeti17 -1.087.841.864 -491.674.241 -600.248.565 -259.793.787TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)548.193.379 188.744.345 236.111.568 107.897.194BRÜT KAR (ZARAR)548.193.379 188.744.345 236.111.568 107.897.194Genel Yönetim Giderleri18 -29.853.841 -14.988.147 -15.137.295 -7.243.417Pazarlama Giderleri19 -7.696.110 -5.362.930 -4.381.419 -3.386.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 202.479.066 49.080.418 148.449.186 27.574.952Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -328.356.086 -160.375.967 -199.379.064 -76.844.673ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)384.766.408 57.097.719 165.662.976 47.997.685Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 320.258.752 104.309.683 211.736.581 46.702.563Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -222.730.607 -17.348.553 -159.162.806 -7.334.500FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)482.294.553 144.058.849 218.236.751 87.365.748Finansman Gelirleri22 0 12.795.145 0 3.479.547Finansman Giderleri22 -192.920.468 -140.567.071 -115.426.883 -64.859.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)289.374.085 16.286.923 102.809.868 25.985.430Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-70.343.508 -7.806.360 -24.471.025 -8.040.148Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -504.166 -58.367 -504.166 2.546Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -69.839.342 -7.747.993 -23.966.859 -8.042.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)219.030.577 8.480.563 78.338.843 17.945.282DÖNEM KARI (ZARARI)219.030.577 8.480.563 78.338.843 17.945.282Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları219.030.577 8.480.563 78.338.843 17.945.282Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 1,62240000 0,18850000 0,58030000 0,39880000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-877.434 -2.062.115 -3.298.425 -1.957.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14-23 -1.096.793 -2.577.646 -4.123.032 -2.447.268Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler219.359 515.531 824.607 489.453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14-23 219.359 515.531 824.607 489.453Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-289.813 6.056.015 -431.066 1.586.205Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-289.813 -1.680.438 -431.066 -1.049.664Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4 -289.813 -1.680.438 -431.066 -1.049.664Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.629.399 0 3.514.492Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)9.629.399 0 3.514.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.892.946 0 -878.623DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.167.247 3.993.900 -3.729.491 -371.610TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)217.863.330 12.474.463 74.609.352 17.573.672Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları217.863.330 12.474.463 74.609.352 17.573.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057305BIST