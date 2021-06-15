***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.06.2021 17:14
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.06.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamamız Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama şablonu seçilerek tekrar gönderilmektedir.
II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber veya söylentilerin doğrulaması" başlıklı 9.maddesi kapsamında yapılan açıklamadır.
Şirketimiz Balıkesir İli Erdek İlçesi Bandırma – Erdek Karayolu 10. km'de faaliyette bulunan Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde, Ek1 ‘de verilen teslim tesellüm tutanağı çerçevesinde T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün (Ek 2(a) ve Ek 2(b)) uyarınca işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 12.06.2021 Cumartesi günü saat 17:45'de tebliğ edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 14.06.2021 tarihli toplantısında Fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942433
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0873
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1136
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05511,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,33
|Açılış
|: 511,53
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5488
|8,5548
|% 1,01
|
|Euro
|10,3695
|10,3798
|% 1,10
|
|Sterlin
|12,0082
|12,0684
|% 0,82
|
|Frank
|9,4784
|9,5355
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|511
|512
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,57
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem