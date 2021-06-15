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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

15.06.2021 17:14



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14.06.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamamız Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama şablonu seçilerek tekrar gönderilmektedir.
II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber veya söylentilerin doğrulaması" başlıklı 9.maddesi kapsamında yapılan açıklamadır.
Şirketimiz Balıkesir İli Erdek İlçesi Bandırma – Erdek Karayolu 10. km'de faaliyette bulunan Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde, Ek1 ‘de verilen teslim tesellüm tutanağı çerçevesinde T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün (Ek 2(a) ve Ek 2(b)) uyarınca işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 12.06.2021 Cumartesi günü saat 17:45'de tebliğ edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 14.06.2021 tarihli toplantısında Fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygı ile arz olunur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942433


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