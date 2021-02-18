***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









a Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi Dairesi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarVergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910720BIST