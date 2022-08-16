***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2022 13:22
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055757
BIST
13:482.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.862
13:4817,9678
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En Düşük
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|CMBTN
|264,30
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|EKIZ
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|1.463.141
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|BRKO
|1,95
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|MANAS
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|161.890.536
|% -9,97
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|GZNMI
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|44.289.057
|% -9,94
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|AGHOL
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|283.027.013
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|144.308.648
|% -8,06
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|THYAO
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|3.373.624.483
|% 1,49
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|2.956.253.058
|% 4,35
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|KARSN
|7,50
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|% 4,75
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|GARAN
|18,74
|891.946.278
|% 2,40
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|YKBNK
|5,52
|891.603.087
|% 0,73
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|YKBNK
|5,52
|891.603.087
|% 0,73
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|ZOREN
|2,76
|376.215.689
|% 4,55
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|TSKB
|3,64
|482.933.687
|% 3,70
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|KARSN
|7,50
|916.691.236
|% 4,75
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|EKGYO
|3,55
|430.794.585
|% 0,85
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|13:46
|Alış
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|Dolar
|17,9620
|17,9654
|% 0,04
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|18,2095
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,5321
|21,6401
|% -0,26
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|Frank
|18,8136
|18,9269
|% -0,48
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|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,01
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|Alış
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|Altın Ons
|1.776
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|-3,97
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|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,88
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|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
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|Tam
|6.886
|6.937
|-19,00
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|Yarım
|3.355
|3.391
|-10,00
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|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,13
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|B. Petrol
|93,80
|93,80
|-1,30
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