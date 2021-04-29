***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ödenmiş sermayesinin 90.000.000 TL nakden ödenmek suretiyle 45.000.000 TL'den 135.000.000 TL ‘ye artırılması için 25 Ocak 2021 tarih ve 449 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar alınmış ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 16.02.2021 tarih ve 1905 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2021 tarih 61920081 sayılı yazıları ile ön onaylar alınmıştı. Takiben 31 Mart 2021 tarihli 51. Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar tarafından ilgili karar ve tadil metni kabul edilmişti.Sermaye artırımına yönelik olarak, 29 Nisan 2021 tarihi (bugün) itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmış olup, taslak izahname (SPK onayına sunulan) ekte PDF olarak yer almaktadır.SPK ‘nın incelemesi sonrası izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca KAP'ta ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932445BIST