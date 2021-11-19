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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

19.11.2021 17:40
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde %200 oranında 90.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1679 sayılı toplantısında onaylanan izahname ve ekleri yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
KAP sistemindeki dosya boyuna ilişkin sınırlamalardan dolayı izahname birden çok parça halinde farklı bildirimlerle açıklanacaktır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978776


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