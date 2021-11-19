***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
19.11.2021 17:40
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde %200 oranında 90.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1679 sayılı toplantısında onaylanan izahname ve ekleri yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
KAP sistemindeki dosya boyuna ilişkin sınırlamalardan dolayı izahname birden çok parça halinde farklı bildirimlerle açıklanacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978776
BIST
17:461.740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:4611,1466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1106
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:4612,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0463
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:46666,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 5,57
|Açılış
|: 666,07
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:46
|DURDO
|15,84
|40.655.121
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.806.425
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.450.123
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.479.771
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|479.875.665
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|104.705.874
|% -9,99
|
|PGSUS
|93,10
|468.713.688
|% -7,82
|
|TAVHL
|27,92
|347.581.154
|% -5,99
|
|DOCO
|955,10
|66.467.284
|% -5,96
|
|THYAO
|17,14
|2.567.471.403
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,23
|2.222.430.768
|% 4,97
|
|GARAN
|12,16
|1.903.792.091
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,57
|1.546.384.257
|% -0,83
|
|SISE
|11,20
|1.279.938.266
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,57
|1.546.384.257
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,23
|2.222.430.768
|% 4,97
|
|ODAS
|1,61
|371.876.597
|% 3,87
|
|TSKB
|1,55
|314.691.001
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|195.166.339
|% -0,93
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1372
|11,1466
|% 1,00
|
|Euro
|12,5962
|12,6109
|% 0,37
|
|Sterlin
|14,9488
|15,0238
|% 0,61
|
|Frank
|11,9796
|12,0518
|% 0,81
|
|Riyal
|2,9607
|2,9755
|% 0,89
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,91
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,15
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,12
|
|B. Petrol
|79,52
|79,52
|-1,72
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ