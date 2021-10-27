***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.10.2021 11:33
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kredi notunun derecelendirilmesi kapsamında JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş) tarafından değerleme yapılmış
Uzun vadeli / kısa vadeli ulusal kredi notu A(Trk) / A-1 (Trk) olarak, uzun vadeli / kısa vadeli uluslararası kredi notu BB / B olarak belirlenmiştir.
Raporun detayı ekte PDF olarak verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972703
BIST
12:211.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.524
En Düşük
1.517
12:219,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1375
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6176
En Düşük
9,4668
12:2111,1419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1148
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
12:21555,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 7,11
|Açılış
|: 555,07
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ATATP
|43,56
|33.099.417
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.159.443
|% 9,98
|
|KARYE
|22,10
|55.521.050
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|6.344.789
|% 9,93
|
|AKFGY
|6,76
|19.682.361
|% 9,92
|
|GOODY
|8,08
|46.651.997
|% -5,39
|
|KTSKR
|31,50
|78.632.305
|% -5,35
|
|FRIGO
|21,78
|7.286.302
|% -4,89
|
|TIRE
|8,76
|21.969.291
|% -4,78
|
|PKART
|17,60
|3.627.178
|% -4,09
|
|GARAN
|9,78
|1.652.365.190
|% 2,30
|
|SISE
|8,66
|364.336.867
|% -1,37
|
|TSPOR
|5,64
|335.369.904
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,86
|305.843.325
|% 1,38
|
|EREGL
|19,81
|298.289.897
|% 0,20
|
|GARAN
|9,78
|1.652.365.190
|% 2,30
|
|YKBNK
|2,69
|270.210.255
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,64
|335.369.904
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,86
|305.843.325
|% 1,38
|
|ZOREN
|1,68
|90.022.682
|% 1,20
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6121
|9,6176
|% 1,45
|
|Euro
|11,1344
|11,1419
|% 1,04
|
|Sterlin
|13,1712
|13,2373
|% 1,39
|
|Frank
|10,4157
|10,4785
|% 1,24
|
|Riyal
|2,5533
|2,5661
|% 1,28
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,83
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,11
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.706
|47,00
|
|Tam
|3.634
|3.725
|44,17
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|21,37
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-0,56
|