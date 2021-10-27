***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kredi notunun derecelendirilmesi kapsamında JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş) tarafından değerleme yapılmışUzun vadeli / kısa vadeli ulusal kredi notu A(Trk) / A-1 (Trk) olarak, uzun vadeli / kısa vadeli uluslararası kredi notu BB / B olarak belirlenmiştir.Raporun detayı ekte PDF olarak verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972703BIST