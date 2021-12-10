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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

10.12.2021 16:33
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-5188 sayılı yazısı ile Şirketimizin
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 5,39 76.528.846 % 10,00  
EUHOL 2,31 22.908.746 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
RNPOL 15,91 14.924.741 % 9,95  
ISBIR 66,55 7.324.027 % 9,91  
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16:39 Alış Satış %  
Dolar 13,9065 13,9267 % 1,01  
Euro 15,6967 15,7232 % 0,82  
Sterlin 18,3353 18,4272 % 0,88  
Frank 14,9970 15,0874 % 0,86  
Riyal 3,6914 3,7100 % 0,73  
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16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.781 5,20  
Altın Gr. 795 795 8,21  
Cumhuriyet 5.265 5.344 50,00  
Tam 5.246 5.379 57,85  
Yarım 2.536 2.602 27,98  
Çeyrek 1.272 1.301 13,99  
Gümüş.Ons 22,05 22,08 0,11  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,07  
B. Petrol 75,19 75,19 0,77  
Seans Raporu 16:39
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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