***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.12.2021 16:33
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-5188 sayılı yazısı ile Şirketimizin
16:392.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,61
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:3913,9267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1395
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:3915,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1274
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
16:39795,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 8,72
|Açılış
|: 795,96
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
798,32
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:39
|HEDEF
|5,39
|76.528.846
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.908.746
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.924.741
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.308.146
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,50
|4.587.037.519
|% 2,27
|
|PETKM
|9,14
|2.380.808.549
|% 2,24
|
|SISE
|15,61
|2.183.675.943
|% 1,36
|
|KRDMD
|10,57
|2.064.882.524
|% 0,67
|
|GARAN
|11,74
|1.395.048.335
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,49
|1.008.663.052
|% -1,58
|
|PETKM
|9,14
|2.380.808.549
|% 2,24
|
|TSKB
|1,57
|357.690.361
|% -3,68
|
|YKBNK
|3,54
|728.582.961
|% -1,94
|
|THYAO
|22,50
|4.587.037.519
|% 2,27
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9065
|13,9267
|% 1,01
|
|Euro
|15,6967
|15,7232
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,3353
|18,4272
|% 0,88
|
|Frank
|14,9970
|15,0874
|% 0,86
|
|Riyal
|3,6914
|3,7100
|% 0,73
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|5,20
|
|Altın Gr.
|795
|795
|8,21
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|50,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|57,85
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|27,98
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|13,99
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,07
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,77
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:55PCILT
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 14.16 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 427, 973 adet işlem
-
16:54EPLAS
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 126 adet işlem
-
16:53VANGD
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 104 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 52 kaybederek (% -0.34 ) 2, 200
-
16:52XU100
Endeks 2, 025 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 34, 494.00 milyon TL de