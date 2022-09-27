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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

27.09.2022 16:54
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11456 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065484


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BIST En Aktif Hisseler16:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 109,10 109.130.683 % 9,98  
BAGFS 26,48 210.512.030 % 9,97  
KMPUR 58,00 100.244.588 % 9,95  
KUVVA 45,08 1.674.158 % 9,95  
ISFIN 6,86 46.640.172 % 9,94  
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16:58 Alış Satış %  
Dolar 18,4756 18,4833 % 0,04  
Euro 17,7545 17,7752 % 0,23  
Sterlin 19,8441 19,9437 % 0,92  
Frank 18,6331 18,7454 % 0,69  
Riyal 4,8943 4,9188 % 0,03  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.639 17,03  
Altın Gr. 973 973 10,36  
Cumhuriyet 6.579 6.679 -30,00  
Tam 6.619 6.691 12,00  
Yarım 3.220 3.271 3,00  
Çeyrek 1.615 1.636 7,00  
Gümüş.Ons 18,73 18,76 0,39  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 0,23  
B. Petrol 84,83 84,83 1,97  
Seans Raporu 16:58
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