***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.09.2022 16:54
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11456 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065484
BIST
16:583.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 35,44
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
16:5818,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
16:5817,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0364
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
16:58973,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 10,91
|Açılış
|: 973,91
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler16:58
|CANTE
|109,10
|109.130.683
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|210.512.030
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|100.244.588
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.640.172
|% 9,94
|
|ISGYO
|8,19
|17.552.636
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.183.882
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.766.845
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.085.151.593
|% -9,88
|
|SKBNK
|2,06
|1.360.573.251
|% -9,65
|
|THYAO
|71,85
|3.940.085.544
|% 3,53
|
|GARAN
|20,04
|2.931.619.208
|% 4,00
|
|TSKB
|2,54
|2.814.082.453
|% -3,05
|
|YKBNK
|7,43
|2.761.555.288
|% 7,22
|
|SASA
|68,50
|2.572.365.840
|% 3,24
|
|TSKB
|2,54
|2.814.082.453
|% -3,05
|
|SKBNK
|2,06
|1.360.573.251
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,07
|1.979.513.387
|% 3,56
|
|YKBNK
|7,43
|2.761.555.288
|% 7,22
|
|ISCTR
|7,98
|2.479.194.332
|% 4,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4756
|18,4833
|% 0,04
|
|Euro
|17,7545
|17,7752
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,8441
|19,9437
|% 0,92
|
|Frank
|18,6331
|18,7454
|% 0,69
|
|Riyal
|4,8943
|4,9188
|% 0,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|17,03
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.679
|-30,00
|
|Tam
|6.619
|6.691
|12,00
|
|Yarım
|3.220
|3.271
|3,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.636
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,23
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|1,97
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13HKTM
Yüzde 8.09 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 241 adet işlem
-
17:12HURGZ
Yüzde 4.22 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 088, 031 adet işlem
-
17:11ZPLIB
Yüzde 4.29 oranında artışla 32.84 lira fiyatla işlem gören hissede 629, 517 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 3, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 52, 874.00 milyon TL de
-
17:09OYYAT
Yüzde 4.51 oranında artışla 38.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 469, 611 adet işlem