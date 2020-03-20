***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 17:18
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Genelge kapsamında T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarih ve 36269798-251.03 sayılı tarafımıza gönderilen yazı doğrultusunda, 26 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantımız Nisan ayı sonrasında yapılmak üzere ertelenmiştir. Olağan Genel Kurul'un yapılacağı yeni tarih belirlenecek olup kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831084
BIST
17:4485.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 246,12
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:446,5369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5532
En Düşük
6,4561
17:447,0163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 6,9820
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
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|Açılış
|: 314,06
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|6.680.816
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.565
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.208.295
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|653.261
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|229.385.185
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,57
|30.264.649
|% -5,71
|
|DMSAS
|2,28
|11.304.903
|% -4,20
|
|BIMAS
|50,15
|163.743.122
|% -3,93
|
|GARAN
|7,44
|817.840.084
|% -1,85
|
|THYAO
|7,97
|517.859.417
|% 0,38
|
|ASELS
|21,20
|419.341.831
|% 0,47
|
|ECILC
|3,32
|257.487.779
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,91
|239.167.114
|% 0,53
|
|YKBNK
|1,91
|239.167.114
|% 0,53
|
|TSPOR
|1,98
|229.385.185
|% -9,59
|
|GARAN
|7,44
|817.840.084
|% -1,85
|
|ODAS
|1,22
|128.464.010
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.487.779
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7491
|7,7879
|% 3,40
|
|Frank
|6,6276
|6,6675
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7346
|1,7433
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|24,02
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,65
|12,69
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|27,92
|27,92
|-0,55
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