***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Genelge kapsamında T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarih ve 36269798-251.03 sayılı tarafımıza gönderilen yazı doğrultusunda, 26 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantımız Nisan ayı sonrasında yapılmak üzere ertelenmiştir. Olağan Genel Kurul'un yapılacağı yeni tarih belirlenecek olup kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831084BIST