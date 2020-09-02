***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 10:47
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.05.2020 tarihinde duyurmuş olduğumuz sülfürik asit fabrikasına ait fan arızası giderilmiş olup, sülfürik asit fabrikası tam kapasite çalışabilir duruma gelmiş ve fosforik asit tesisi tekrar devreye alınmıştır.
Saygılarımızla.
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872861
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|| 2,70
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En Düşük
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|202.809
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|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
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|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.252.212
|% 9,98
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|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
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|DOGUB
|4,26
|21.087.518
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|ULAS
|2,68
|2.929.795
|% -6,94
|
|RALYH
|5,62
|6.448.358
|% -6,64
|
|FENER
|30,82
|391.583.591
|% 9,29
|
|GSRAY
|3,36
|365.351.719
|% 5,99
|
|SISE
|6,19
|334.869.553
|% -0,16
|
|TURSG
|6,29
|292.818.977
|% 5,71
|
|BJKAS
|3,26
|266.820.892
|% 5,16
|
|GSRAY
|3,36
|365.351.719
|% 5,99
|
|BJKAS
|3,26
|266.820.892
|% 5,16
|
|SISE
|6,19
|334.869.553
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,77
|87.042.636
|% 0,57
|
|TURSG
|6,29
|292.818.977
|% 5,71
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|11:23
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3776
|7,3810
|% 0,18
|
|Euro
|8,7514
|8,7564
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,8144
|9,8636
|% -0,13
|
|Frank
|8,0466
|8,0951
|% -0,24
|
|Riyal
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|1,9704
|% 0,15
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|11:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-5,16
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|Altın Gr.
|466
|466
|-1,04
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|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
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|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
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|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,30
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