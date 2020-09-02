***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.05.2020 tarihinde duyurmuş olduğumuz sülfürik asit fabrikasına ait fan arızası giderilmiş olup, sülfürik asit fabrikası tam kapasite çalışabilir duruma gelmiş ve fosforik asit tesisi tekrar devreye alınmıştır.Saygılarımızla.Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872861BIST