***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 17:09
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.03.2019 tarihinde açıklamasını yaptığımız Rekabet Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 19-08/96-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma hakkında,
Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın E-61813209-110.03.06-16698 sayılı bildirimiyle, Şirketimiz ve adı geçen diğer teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4.maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği tebliğ olunmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891461
BIST
17:431.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:437,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:439,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0261
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:43462,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,90
|Açılış
|: 462,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:43
|IDEAS
|11,22
|4.815.556
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.773
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.196.469
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|43.698.409
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.139.536
|% 9,96
|
|TKNSA
|14,52
|826.034.597
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.327.517.267
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|PETKM
|4,67
|4.434.049.004
|% 9,62
|
|DOHOL
|2,85
|1.888.443.217
|% 7,55
|
|TSKB
|1,93
|1.776.268.300
|% -6,31
|
|TUPRS
|94,50
|1.397.420.614
|% 2,38
|
|SELEC
|15,01
|1.327.517.267
|% -9,96
|
|PETKM
|4,67
|4.434.049.004
|% 9,62
|
|TSKB
|1,93
|1.776.268.300
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,85
|1.888.443.217
|% 7,55
|
|ZOREN
|2,76
|894.782.577
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,14
|509.388.488
|% -1,38
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7846
|7,7871
|% 0,20
|
|Euro
|9,4663
|9,4730
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4999
|10,5525
|% 0,73
|
|Frank
|8,7223
|8,7748
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0690
|2,0794
|% 0,14
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,61
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|48,96
|48,96
|0,25
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ARCLK, EKGYO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, DOHOL, GUBRF
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 199
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, UMPAS, SASA, BEYAZ, KRVGD, ERBOS, ADEL, SNPAM, BERA, IHGZT
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SELEC, SAFKR, UFUK, TKNSA