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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.12.2020 17:09



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.03.2019 tarihinde açıklamasını yaptığımız Rekabet Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 19-08/96-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma hakkında,
Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın E-61813209-110.03.06-16698 sayılı bildirimiyle, Şirketimiz ve adı geçen diğer teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4.maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği tebliğ olunmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891461


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