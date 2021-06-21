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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2021 18:13



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Balıkesir İli Erdek İlçesi 10. Km'de bulunan Fabrikalarımızı, 16-17 Haziran 2021 tarihlerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilgili görevlileri ziyaret ederek, Fabrikalarımızın ilgili personeli ve yönetimimizle toplantı yapmıştır.  Bu toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde, çevre mevzuatına ilişkin eksikliklerimiz tespit edilmiştir.  Eksikliklerimizi gidermek amacıyla çalıştığımızı ve mümkün olan en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlayacağımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Konu hakkında gelişmeler ile ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943435


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Tam 3.306 3.389 28,48  
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