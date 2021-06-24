***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2021 09:57
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.06.2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yaptığımız özel durum açıklamamızda belirttiğimiz ve T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.06.2021 tarihinde denetim amacıyla alınan su numunesine dair analiz sonucu, henüz Şirketimize bildirilmemiştir. Ayrıca, 09.06.2021 ve 12.06.2021 tarihlerinde aynı su çıkış noktalarının (denize deşarj noktaları) izlenmesi için Bakanlık'tan lisanslı BÇM ÇEVMER Ölçüm Analiz ve Laboratuvar Hiz. San. ve Ltd. Şti. tarafından analiz edilen şahit numunelere ait sonuçlar 23 Haziran 2021 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Analiz sonuçları ekte paylaşılmaktadır.
Şahit numunelerden elde edilen analiz sonuçlarına göre, olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.
Kamuoyuna saygı ile arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943904
BIST
10:031.408
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.405
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|Önceki Kapanış
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1.408
En Düşük
1.405
10:038,6552
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:03
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|% 4,44
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|1.339
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|CEOEM
|14,55
|3.435.692
|% -2,87
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|ETYAT
|3,62
|30.698
|% -2,69
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|BOBET
|5,14
|711.890
|% -2,28
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|ATLAS
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|30.609
|% -2,19
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|AEFES
|22,60
|43.177.437
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|ADESE
|1,22
|41.685.214
|% 0,00
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|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 0,00
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|THYAO
|14,64
|13.995.723
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|YKBNK
|2,19
|12.650.955
|% 0,46
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|ADESE
|1,22
|41.685.214
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|YKBNK
|2,19
|12.650.955
|% 0,46
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|EKGYO
|2,13
|6.680.048
|% 0,95
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|AEFES
|22,60
|43.177.437
|% 0,00
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|GARAN
|8,30
|9.858.906
|% 0,36
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|Dolar
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|8,6552
|% 0,18
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|Euro
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|10,3523
|% 0,41
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|Sterlin
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|12,1013
|% 0,11
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|Frank
|9,3817
|9,4382
|% 0,11
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|Riyal
|2,3002
|2,3117
|% 0,14
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|Altın Ons
|1.776
|1.777
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|Altın Gr.
|494
|494
|0,08
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|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
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|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
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|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
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|Çeyrek
|794
|813
|0,58
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|Gümüş.Ons
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|25,92
|0,01
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|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
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|75,50
|0,31
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