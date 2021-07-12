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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.07.2021 16:47



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021, 21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz gibi, çevre izin/lisans işlemlerine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimat ve koordinasyonunda gerekli iş ve işlemleri yürütmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda T.C Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 09.07.2021 tarihinde "İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı" alınmıştır.
Ayrıca, 14 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamamız doğrultusunda, ilgili idarenin 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar Tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava ikame ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950316


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