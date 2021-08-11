***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2021, 21.06.2021, 12.07.2021, 16.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında alınması gereken çevre izni için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptığımız Geçici Faaliyet Belgesi başvurumuz, Bakanlık tarafından bugün, 11.08.2021 tarihinde, uygun bulunarak kabul edilmiş olup ekte paylaşılmaktadır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin rutin bir uygulaması olarak Çevre İzin Belgesi için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi alınması mecburiyeti olup bu kapsamda Şirketimize belge verilmiştir. Geçici Faaliyet Belgesi işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni öncesi verilen belgeyi ifade etmektedir. Alınan Geçici Faaliyet Belgesi fosforik asit tesisimiz haricindeki tüm tesislerimizi kapsamakta olup üretim ve satış faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi devam edecektir. Fosforik asit tesisimiz ile ilgili iyileştirme ve bakım çalışmaları devam etmekte olup Bakanlık ile gerekli izin süreci takip edilmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957427BIST