***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 09:36
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldığı "Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543- M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., ……………………, ……………….., ……………………, ………………….. ve ……….…………… hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir." tebligatı ve E-13183850-110.01.04-30792 sayı ile 26.08.2021 tarihinde bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960710
BIST
13:591.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:598,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:599,8764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:59484,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,34
|Açılış
|: 484,48
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:59
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|DESA
|10,12
|6.875.622
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|ALCAR
|336,90
|66.064.299
|% 9,03
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.573.774
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|GESAN
|23,58
|439.439.274
|% -4,22
|
|THYAO
|12,59
|438.777.482
|% -1,56
|
|KRDMD
|7,67
|374.527.431
|% 1,46
|
|PETKM
|6,22
|326.074.790
|% 2,30
|
|GARAN
|9,46
|298.686.210
|% 0,21
|
|ODAS
|1,48
|135.962.070
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|170.829.631
|% 0,79
|
|PETKM
|6,22
|326.074.790
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,67
|374.527.431
|% 1,46
|
|TRGYO
|4,11
|198.637.531
|% 2,24
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3957
|8,3971
|% 0,11
|
|Euro
|9,8699
|9,8764
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,4822
|11,5397
|% 0,25
|
|Frank
|9,1175
|9,1724
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2333
|2,2445
|% 0,19
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,53
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
|1,09
|