***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldığı "Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543- M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., ……………………, ……………….., ……………………, ………………….. ve ……….…………… hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir." tebligatı ve E-13183850-110.01.04-30792 sayı ile 26.08.2021 tarihinde bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960710BIST