***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 10:07
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021, 12.07.2021, 16.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12 Temmuz 2021 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere T.C Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetlerinin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava ikame edildiği belirtilmiştir.
Şirketimizin faaliyetin durdurulması yönünden ise Şirketimize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce 11.08.2021 başlangıç 11.08.2022 bitiş tarih ve 224588650.1.1 belge numaralı geçici faaliyet belgesi verilmesi ve idari para cezası uygulamasına ilişkin kısmı yönünden feragat nedeniyle, davanın konusuz kaldığı sonucuna varılarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiş olup Şirketimiz avukatlarına 17.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964460
BIST
10:101.398
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -21,05
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
10:108,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0485
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
10:1010,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0465
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
10:10489,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,94
|Açılış
|: 489,97
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler10:10
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|TEZOL
|20,04
|278.745.992
|% 8,68
|
|GARFA
|11,09
|1.276.832
|% 7,88
|
|QNBFL
|70,10
|24.675
|% 6,70
|
|LKMNH
|11,30
|1.273.081
|% 5,67
|
|KTSKR
|58,45
|3.776.360
|% -9,94
|
|BRYAT
|386,20
|3.602.140
|% -5,74
|
|AKYHO
|2,56
|3.243.748
|% -5,54
|
|GSDDE
|2,76
|175.671
|% -5,48
|
|ORCAY
|16,08
|3.331.058
|% -4,96
|
|TEZOL
|20,04
|278.745.992
|% 8,68
|
|GARAN
|9,26
|62.900.483
|% -1,38
|
|THYAO
|12,61
|60.034.887
|% -0,86
|
|BJKAS
|6,56
|46.464.398
|% 4,96
|
|EREGL
|16,76
|44.704.161
|% -1,64
|
|TEZOL
|20,04
|278.745.992
|% 8,68
|
|YKBNK
|2,41
|23.540.996
|% -1,63
|
|TSKB
|1,23
|11.438.638
|% -1,60
|
|ODAS
|1,37
|11.193.308
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,80
|13.363.438
|% -1,10
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6925
|8,6953
|% 0,56
|
|Euro
|10,1806
|10,1867
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,8594
|11,9189
|% 0,17
|
|Frank
|9,2835
|9,3394
|% 0,50
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% 0,53
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-1,96
|
|Altın Gr.
|490
|491
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,06
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,59
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 45 kaybederek (% -1.41 ) 1, 498
-
10:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle KRVGD, ECBYO, ISKUR
-
10:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:23XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 44 altında . İşlem hacmi 856.00 milyon TL de