***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2021, 12.07.2021, 16.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Temmuz 2021 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere T.C Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetlerinin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava ikame edildiği belirtilmiştir.Şirketimizin faaliyetin durdurulması yönünden ise Şirketimize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce 11.08.2021 başlangıç 11.08.2022 bitiş tarih ve 224588650.1.1 belge numaralı geçici faaliyet belgesi verilmesi ve idari para cezası uygulamasına ilişkin kısmı yönünden feragat nedeniyle, davanın konusuz kaldığı sonucuna varılarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiş olup Şirketimiz avukatlarına 17.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964460BIST