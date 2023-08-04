***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.08.2021 Tarihinde açıklamasını yaptığımız Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Rekabet Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli 23-36/670-226 sayılı kararıyla, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4.Maddesi'nin ihlal edilmediğine, dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180755BIST