***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 17:41
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı karar ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan görüş ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) hükümleri doğrultusunda, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Sayın Umran BEDÜK, Sayın Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Sayın Ali Ender Çolak olarak belirlenmesine karar vermiştir. Adaylara ait bağımsızlık beyanları ekte PDF olarak verilmektedir
Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258550
BIST
'
18:058.910
En Düşük
|Değişim
|: -1,75%
|| -158,80
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.910
En Yüksek
9.092
18:0532,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
18:0535,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1247
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
18:052.241,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,20
|Açılış
|: 2.241,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|67,10
|173.119.443
|% 10,00
|
|ARTMS
|54,25
|119.315.117
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|955.198.670
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.677.433
|% 10,00
|
|CVKMD
|462,50
|731.757.624
|% 9,99
|
|SNKRN
|43,20
|5.524.075
|% -10,00
|
|QNBFL
|155,80
|34.111.710
|% -9,99
|
|KENT
|978,50
|19.976.184
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|124.457.127
|% -9,93
|
|THYAO
|272,00
|8.139.433.175
|% -1,27
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 3,16
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|EKGYO
|10,74
|1.665.941.915
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,13
|725.067.498
|% -0,77
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0862
|32,0928
|% 0,12
|
|Euro
|35,1364
|35,1478
|% 0,28
|
|Sterlin
|41,6427
|41,8514
|% -0,40
|
|Frank
|37,0576
|37,2434
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6758
|8,7193
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|939,48
|940,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,83
|1.065,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,33
|83,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,25
|2.172,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 8, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 131.00 milyon TL de
-
17:58CMBTN
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 4, 367.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 259 adet işlem
-
17:55REEDR
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 444, 641 adet işlem
-
17:54ERSU
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 221 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TOASO, ASTOR