***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya DönüşümüYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDönüşüm Nedeni Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya DönüşümüSermaye Tescil Tarihi 31.12.2021Tescil Edilen Sermaye 135.000.000Geçici Kaydi Payların Dönüşüm DetayıGeçici Kaydi Pay ISIN Verilecek Menkul KıymetB Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039 B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşüm Tarihi 04.01.2022Kayıt Tarihi 03.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 45.000.000-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 135.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin artırılan 90.000.000-TL'lik sermayeye tekabül eden Geçici Kaydi Payların (Makbuzların) Kaydi Paya dönüştürülmesi işlemi 4 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987476BIST