***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar TarihiOrtaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platformİlgili PazarBaşvuru Tarihi23/09/2021Başvuru SonucuAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından, Kotasyon Yönergesinin 35/1-e maddesi kapsamında, 14.06.2021 tarihinde Şirket paylarımızın Yakın İzleme Pazarı'na alındığı duyurulmuştu.Şirket paylarımızın, Kotasyon Yönergesinin 36/1 maddesi kapsamında, Yakın İzleme Pazarı'ndan çıkarılması ve ilgili pazara alınması amacıyla 23.09.2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygı ile arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965018BIST