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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.01.2021 17:16



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013 6 12,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 Hamiline
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 44.999.994 89.999.988,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 45.000.000 90.000.000,000 200,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 45.000.000 TL (Kırkbeş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 (Yüzotuzbeş Milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine ve artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç edilmesi
90.000.000- TL (Doksan Milyon Türk Lirası) tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden ( 0,01 TL ) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması için
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan onay almak için gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904205


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Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,63 25,67 0,19  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,03  
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