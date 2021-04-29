***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013 6 12,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 HamilineB Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 44.999.994 89.999.988,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 45.000.000 90.000.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 29.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 45.000.000 TL (Kırkbeş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 (Yüzotuzbeş Milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine ve artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç edilmesi90.000.000- TL (Doksan Milyon Türk Lirası) tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden ( 0,01 TL ) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması içinŞirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan onay almak için gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Şirketimiz sermayesinin Esas Sermaye sisteminde artırılması ile ilgili olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun Kurul'ca 16/02/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1905 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu 24.02.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932459BIST